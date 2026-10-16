Kim Kardashian Bongkar Rahasia Bugar di Usia Kepala 4, Rutin Angkat Beban dan Pilates

JAKARTA - Kim Kardashian mengungkapkan rutinitas olahraga yang dijalaninya untuk menjaga kebugaran dan bentuk tubuhnya. Di usia 44 tahun, bintang reality show sekaligus pengusaha asal Amerika Serikat ini mengaku rutin berolahraga selama satu setengah jam setiap hari.

Melansir Hindustan Times, Kim menceritakan bahwa sebagian besar latihan yang dilakukannya berfokus pada latihan kekuatan atau strength training. Ia mengaku sangat menyukai olahraga angkat beban dan menjadikannya bagian penting dari rutinitas kebugarannya.

Kim mengatakan bahwa dirinya banyak melakukan latihan menggunakan beban. Namun, ia juga harus menyesuaikan beberapa gerakan olahraga setelah mengalami masalah pada punggungnya.

Meski begitu, kondisi tersebut tidak membuatnya berhenti berolahraga. Kim tetap melatih tubuh bagian bawah untuk menjaga otot tetap kencang, sekaligus menyisihkan beberapa hari untuk melatih tubuh bagian atas.

"Saya biasanya memilih satu bagian tubuh, lalu kami fokus melatih bagian tersebut sepanjang hari," ungkap Kim saat wawancara dengan Vogue.