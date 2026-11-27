Riset: Membayangkan Angkat Beban Saja, Ternyata Bisa Bikin Otot Lebih Kuat

JIKA kamu mendengar kata “memperkuat otot” mungkin yang langsung terpikirkan adalah melakukan latihan beban dan angkat beban secara rutin. Namun tahukah kamu, membayangkan angkat beban saja ternyata bisa memperkuat otot.

Kok bisa? Hal itu diungkapkan oleh dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Adam Prabata dalam utas di akun Threads miliknya @adamprabata.

“Bayangkan kita bisa ‘memperkuat otot’ cuma dengan duduk diam sambil membayangkan angkat beban, tanpa satu pun gerakan fisik,” tulis dr. Adam dikutip Jumat (27/11/2026).

1. Penelitian

Pernyataan itu bukan opini pribadi, melainkan merujuk kepada salah satu jurnal penelitian ilmiah. Penelitian itu berjudul “From mental power to muscle power—gaining strength by using the mind”.

dr. Adam menjelaskan, dalam penelitian di jurnal tersebut, peserta melakukan aktivitas “angkat beban mental”. Peserta diminta membayangkan sedang mengangkat beban sekuat mungkin hingga otot berkontraksi. Aktivitas itu dilakukan selama 12 minggu dengan durasi 15 menit sehari dan lima hari dalam seminggu.

“Pada penelitian ini, peserta melakukan “angkat beban mental” (membayangkan sekuat mungkin sedang angkat beban hingga otot kontraksi) selama 12 minggu (15 menit/hari, 5 hari seminggu),” ungkapnya.

Hasilnya, orang yang melakukan aktivitas tersebut ternyata mengalami peningkatan kekuatan otot dibandingkan yang tidak melakukan latihan apa-apa. Hal itu dapat terjadi karena saat membayangkan angkat beban, otot akan mengirim perintah untuk berkontraksi dan membuat sistem sara beradaptasi.

“Ternyata orang yang melakukan "angkat beban mental" memiliki kekuatan otot yang meningkat dibandingkan yang tidak latihan apa-apa. Mekanismenya adalah saat membayangkan angkat beban, otot mengirim perintah untuk kontraksi ke otot, sehingga sistem sarafnya adaptasi,” jelas dr. Adam.