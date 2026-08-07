WBI Fashion Padel Terinspirasi dari Naomi Osaka, Ini Alasannya

JAKARTA - Perpaduan olahraga dan fashion menjadi konsep utama dalam WBI Fashion Padel Nusantara yang digelar di Margot Padel, Ampera, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026). Tak hanya mengandalkan pertandingan di lapangan, acara ini juga menghadirkan busana kreatif karya anak bangsa sebagai bagian dari penampilan para peserta.

Berdasarkan pantauan di lokasi, suasana pertandingan tampak berbeda dari turnamen padel pada umumnya. Para peserta tidak hanya bersiap dengan raket dan perlengkapan olahraga, tetapi juga tampil dengan busana yang menunjukkan kreativitas dan identitas masing-masing.

Audi Pratama, Ketua Divisi WBI Muda sekaligus Penyelenggara WBI Fashion Padel Nusantara, mengatakan konsep tersebut dihadirkan untuk memperkenalkan nuansa baru dalam perkembangan olahraga padel di Indonesia.

Fashion di Turnamen Padel

Menurutnya, selama ini sejumlah turnamen padel lebih banyak berfokus pada pertandingan, sementara unsur fashion belum banyak mendapat perhatian.

"Harapannya di sini... karena memang di sini banyak turnamen padel, tetapi yang tidak pernah membawa nuansa fashion di sini," kata Audi Pratama di sela acara.

Audi mengatakan konsep WBI Fashion Padel Nusantara juga mendapat inspirasi dari dunia tenis internasional. Ia menilai sejumlah atlet dunia mampu memadukan olahraga dengan fashion melalui penampilan mereka sebelum memasuki lapangan.

"Kemarin ada Naomi Osaka contohnya, dia masuk ke lapangan tenis dengan pakai busana fashion. Jadi, di situ inspirasi kami membuat acara ini dengan entrance pakai busana mereka, kreativitas mereka masing-masing," papar Audi.