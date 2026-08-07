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WBI Gelar Fashion Padel Pertama di Indonesia, Perpaduan Sporty dan Kelestarian Budaya

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |17:11 WIB
WBI Gelar Fashion Padel Pertama di Indonesia, Perpaduan Sporty dan Kelestarian Budaya
WBI Gelar Fashion Padel Pertama di Indonesia. (Foto: Ravie Wardhani/Okezone)
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JAKARTA – Yayasan Warisan Budaya Indonesia (WBI) membuat gebrakan baru dengan menggelar acara WBI Fashion Padel Nusantara. Acara ini digelar di Margot Padel, Jakarta Selatan pada 7-8 Agustus 2026.

Acara yang menggabungkan turnamen olahraga Padel dengan peragaan busana. Ini menjadi gelaran pertama di Tanah Air.

Padel

1. WBI Bawa Unsur Filosofi Budaya Indonesia

Pendiri Yayasan WBI, Yanti Airlangga, mengungkapkan bahwa acara ini diinisiasi oleh anggota muda WBI. Tak sekadar berolahraga, acara ini juga untuk tetap membawa unsur filosofi budaya Indonesia ke dalam aktivitas masa kini.

"Ini acara pertama dari WBI, khususnya anak muda WBI, untuk olahraga. Dan di sini kita kolaborasi dengan Parang Kencana, juga dengan Margo Padel ini, untuk apa melestarikan juga," ujar Yanti Airlangga saat ditemui di lokasi acara Jumat (7/8/2026).

Yanti menjelaskan bahwa meski bertajuk acara olahraga, nuansa tradisional tetap kental terasa. Salah satunya melalui pemilihan desain dan motif yang ditampilkan di lapangan.

"Walaupun olahraga tapi tetap kita punya filosofi bahwa budaya, seperti tadi dilihat di dalam kan ada seperti motif bunga dari Parang Kencana, ya. Itu bisa ikut di dalam kegiatan apa pun," tambahnya.

 

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