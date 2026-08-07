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WBI Fashion Padel Jadi Wadah Charity untuk Bantu Sesama

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |20:09 WIB
WBI Fashion Padel Jadi Wadah Charity untuk Bantu Sesama
WBI Fashion Padel Jadi Wadah Charity untuk Bantu Sesama (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Ajang olahraga padel tak hanya menjadi ruang untuk berolahraga dan bersilaturahmi. Semangat tersebut terlihat dalam WBI Fashion Padel Nusantara yang digelar di Margot Padel, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026). Kegiatan ini turut membawa misi sosial melalui penggalangan dana untuk membantu sejumlah yayasan.

Yanti Airlangga, salah satu Pendiri Warisan Budaya Indonesia (WBI), mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap sesama yang dipadukan dengan semangat olahraga dan kreativitas anak muda.

Melalui acara tersebut, WBI menyalurkan bantuan kepada sejumlah lembaga sosial yang membutuhkan.

"Acara ini adalah charity untuk membantu beberapa yayasan, termasuk Harapan Melanie, ada Cahaya Cita, dan satu lagi untuk Hope, Gelang Harapan," ungkap Yanti Airlangga di lokasi acara.

Kegiatan Sosial 

Menurut Yanti, perpaduan olahraga, budaya, dan kegiatan sosial dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan sekaligus membangun kepedulian di kalangan generasi muda.

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