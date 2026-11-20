Mengenal Atrofi Otot Marc Marquez, Sempat Balapan dengan 1,5 Tangan hingga Kini di Ambang Juara MotoGP 2026

PERJUANGAN Marc Marquez untuk kembali ke performa terbaiknya di MotoGP bukanlah perkara mudah. Pembalap asal Spanyol tersebut harus melewati perjalanan panjang setelah mengalami cedera serius pada lengan kanannya pada 2020.

Bahkan, dampak cedera itu disebut masih terlihat dari kondisi otot bahu kanannya yang mengalami atrofi otot. Di awal musim MotoGP 2026, cedera itu sempat kembali membayanginya hingga Marquez sempat mengaku hanya balapan dengan 1,5 tangan. Meski begitu, Marquez tetap bisa lewati rintangan itu hingga kini bahkan di ambang juara MotoGP 2026.

1. Berawal dari Cedera Humerus pada 2020

dr. Rizal Hanjani Putra, seorang dokter yang dikenal melalui akun media sosial @doktermotogp dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone, mengulas bagaimana cedera yang dialami Marquez tidak hanya berdampak pada tulang. Ceder aitu juga memengaruhi kondisi otot dan kemampuan fisiknya ketika kembali mengendarai motor balap.

Jika melihat perjalanan karier Marc Marquez, masalah fisiknya bermula pada MotoGP 2020. Saat itu, ia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan patah tulang humerus atau tulang lengan atas kanan.

Cedera tersebut cukup serius hingga membuat Marquez harus menjalani operasi. Namun, proses pemulihannya ternyata tidak berjalan semudah yang diharapkan.

Menurut dr. Rizal, periode 2021 hingga 2023 menjadi masa yang sangat sulit bagi Marquez. Selain masih bergulat dengan kondisi fisiknya, pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut juga menghadapi berbagai persoalan lain, termasuk masalah performa motor dan gangguan penglihatan berupa diplopia atau pandangan ganda.

“Memang di tahun 2020 kita lihat dia keras-keras serta mendapatkan fracture humerus ya. Jadi patah tulang pada lengan atas sehingga dia harus menjalani operasi saat itu masih di Honda,” ujar dr. Rizal.

“Lalu dia sampai 2021-2023 benar-benar kacau, kalut dengan kondisi motornya, kondisi dirinya sendiri. Sempat menghadapi diplopia juga atau pandangan dobel atau ganda. Ini juga sangat berisiko, bahkan dia sempat mau gantung sepatu, gantung motor, mau pensiun lah,” lanjutnya.

“Tapi kita lihat sendiri di postingannya yang beberapa waktu yang lalu tangannya dilihatkan bahwa bahu kanannya dilatih musdorsi atau otak bagian belakangnya itu memang sudah atrofi. Artinya memang dia pernah balapan dan sedang balapan memang tidak dengan dua tangan penuh. Tapi mungkin satu setengah tangan karena setengahnya sudah atrofi, teman-teman,” jelas dr. Rizal.

2. Apa Itu Atrofi Otot yang Dialami Marc Marquez?

Salah satu dampak cedera yang menjadi perhatian adalah atrofi otot, terutama pada area bahu kanan Marquez. Secara medis, atrofi otot merupakan kondisi ketika massa atau ukuran otot mengalami penyusutan.

Hal ini bisa terjadi karena otot tidak digunakan dalam waktu lama, mengalami gangguan saraf, atau terdampak cedera. Dalam kasus Marquez, cedera lengan yang cukup parah dan proses pemulihan berkepanjangan diduga turut memengaruhi kondisi otot di sekitar bahu kanannya.

dr. Rizal menyoroti kondisi bahu kanan Marquez yang terlihat mengalami penyusutan otot. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa dampak cedera yang dialaminya bukan sekadar persoalan tulang yang patah, tetapi juga menyangkut kekuatan dan fungsi otot.

Bagi seorang pembalap MotoGP, kondisi tersebut tentu menjadi tantangan besar. Pasalnya, otot lengan, bahu, dan punggung memiliki peran penting dalam mengendalikan motor, menjaga keseimbangan, serta menahan beban fisik ketika melaju dalam kecepatan tinggi.