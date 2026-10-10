Potret Gemma Pinto Rayakan Marc Marquez Juara Sprint Race MotoGP Mandalika 2026

KEMENANGAN Marc Marquez dalam Sprint Race MotoGP Mandalika 2026 menjadi momen spesial. Tak hanya bagi pembalap Ducati Lenovo Team tersebut, tetapi juga bagi sang kekasih, Gemma Pinto.

Keberhasilan Marquez meraih podium tertinggi dalam balapan sprint di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Sabtu (10/10/2026), menambah kemeriahan akhir pekan Grand Prix Indonesia. Marc Marquez tampil impresif dalam balapan sprint yang berlangsung sengit. Pembalap asal Spanyol itu berhasil mengamankan posisi pertama setelah melewati persaingan ketat dengan para rivalnya.

Kemenangan tersebut menjadi sorotan para penggemar MotoGP, terlebih Marquez kembali menunjukkan kemampuannya bersaing di barisan terdepan. Di luar lintasan, perhatian juga tertuju kepada Gemma Pinto yang selama ini dikenal sebagai pasangan sang juara dunia.

1. Gemma Pinto, Sosok di Balik Perjalanan Marc Marquez

Gemma Pinto merupakan perempuan asal Barcelona, Spanyol, yang dikenal sebagai model, influencer kecantikan, dan profesional di bidang komunikasi. Namanya semakin dikenal publik setelah menjalin hubungan dengan Marc Marquez.

Melalui media sosial, Gemma kerap membagikan berbagai aktivitasnya, mulai dari dunia mode dan kecantikan hingga perjalanan ke sejumlah destinasi menarik. Kehadirannya di sekitar rangkaian MotoGP juga kerap menarik perhatian penggemar yang ingin melihat sisi personal kehidupan Marquez di luar arena balap.

Menjelang MotoGP Mandalika 2026, Gemma diketahui berada di Lombok. Ia turut menikmati suasana pulau yang terkenal dengan pantai eksotis, laut biru, serta pemandangan alam yang memikat.

Kehadiran Gemma di Indonesia pun menambah cerita menarik di balik gelaran MotoGP Mandalika. Selain menjadi ajang persaingan para pembalap dunia, Grand Prix Indonesia juga menjadi kesempatan bagi para pasangan pembalap untuk menikmati suasana dan keindahan destinasi wisata Tanah Air.

2. Marc Marquez Rebut Kemenangan dalam Sprint Race Mandalika

Marc Marquez berhasil memenangkan Sprint Race MotoGP Mandalika 2026 setelah melewati balapan yang penuh drama. Ia menyelesaikan 13 lap dengan catatan waktu 19 menit 37,125 detik dan mengungguli Ai Ogura serta Fabio Di Giannantonio yang masing-masing finis di posisi kedua dan ketiga.

Balapan tidak berjalan mudah bagi Marquez. Jorge Martin sempat memimpin setelah insiden di Tikungan 1 yang membuat Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez terjatuh. Namun, situasi berubah ketika Martin kehilangan kecepatan dan Marquez berhasil mengambil alih posisi terdepan.

Martin sempat berusaha mengejar, tetapi kesalahan pada dua lap terakhir membuatnya turun ke posisi keempat. Marquez pun berhasil mempertahankan keunggulan hingga melewati garis finis.