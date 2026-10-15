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Potret Romantis Marc Marquez dan Gemma Pinto Liburan di Bali Usai MotoGP Mandalika 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |13:05 WIB
Potret Romantis Marc Marquez dan Gemma Pinto Liburan di Bali Usai MotoGP Mandalika 2026
Gemma Pinto dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
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PEMBALAP MotoGP, Marc Marquez, kembali mencuri perhatian. Bukan hanya karena aksinya di lintasan balap, dia jadi sorotan karena momen romantis bersama sang kekasih, Gemma Pinto.

Usai menjalani rangkaian MotoGP Mandalika 2026, pembalap asal Spanyol itu menikmati waktu liburan di Bali bersama pasangannya. Marc Marquez dan Gemma Pinto memang kerap menarik perhatian penggemar lewat kebersamaan mereka.

Hubungan pasangan ini juga beberapa kali menjadi sorotan ketika keduanya menghabiskan waktu bersama di sela-sela kesibukan Marc menjalani kompetisi MotoGP. Bali pun menjadi salah satu destinasi yang memiliki kenangan tersendiri bagi keduanya.

Marc Marquez dan Gemma Pinto

1. Marc Marquez dan Gemma Pinto Nikmati Momen Berdua

Momen liburan Marquez di Bali terlihat dalam unggahannya di Instagram. Dia unggah foto selfie berdua sang kekasih di pinggir pantai.

Senyum semringah terlihat di bibir Marquez yang tampak menikmati liburan tersebut di tengah padatnya jadwal MotoGP 2026. Foto itu makin terlihat romantis karena kecupan dari Gemma di pipi Marquez.

Marc Marquez dan Gemma Pinto

“Bali,” tulis singkat caption Marquez dalam unggahan itu diikuti emoji hati.

Kebersamaan Marc Marquez dan Gemma Pinto di luar sirkuit memperlihatkan sisi lain kehidupan sang pembalap. Di tengah jadwal balapan yang padat, waktu liburan menjadi kesempatan bagi keduanya untuk bersantai dan menikmati kebersamaan.

 

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