Mengenal Valencia, Kota di Spanyol yang Jadi Saksi Balapan Terakhir Marc Marquez di MotoGP

KOTA Valencia di Spanyol mendadak menjadi sorotan dunia olahraga setelah Marc Marquez mengumumkan keputusan pensiun dari ajang MotoGP. Kota yang dikenal dengan pantai Mediterania, bangunan bersejarah, hingga arsitektur futuristik ini menjadi tempat sang pembalap mengakhiri perjalanan panjangnya di lintasan balap motor paling bergengsi.

Marc Marquez mengumumkan keputusan pensiun pada Jumat 27 November 2026, menjelang sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Valencia 2026. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut memastikan musim 2026 menjadi musim terakhirnya sebagai pembalap profesional MotoGP.

Keputusan itu terasa semakin emosional karena Marquez mengumumkan pensiun setelah mengoleksi 8 gelar juara dunia kelas premier. Ia pun memilih mengakhiri karier ketika masih berstatus juara dunia bertahan.

Balapan terakhirnya dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, pada akhir pekan 28–29 November 2026. Di balik momen bersejarah tersebut, Valencia sebenarnya menyimpan banyak daya tarik wisata. Kota di pesisir timur Spanyol ini menawarkan perpaduan sejarah, budaya, kuliner, pantai, dan destinasi modern yang menarik untuk dijelajahi.

1. Sirkuit Ricardo Tormo, Tempat Marc Marquez Mengakhiri Karier MotoGP

Sirkuit Ricardo Tormo menjadi lokasi utama yang akan selalu dikenang penggemar MotoGP dalam perjalanan karier Marc Marquez. Terletak di kawasan Cheste, sekitar luar pusat Kota Valencia, sirkuit ini memiliki panjang lintasan sekitar 4 kilometer.

Karakteristiknya cukup unik karena tribun penonton dirancang mengelilingi lintasan sehingga penonton dapat menyaksikan hampir seluruh bagian balapan dari satu area. Sirkuit ini memiliki sejumlah tikungan kanan dan kiri serta lintasan lurus sepanjang 876 meter. Kapasitas tribunnya juga mencapai sekitar 150.000 penonton.

Sejak pertama kali menjadi tuan rumah kejuaraan dunia pada 1999, Sirkuit Ricardo Tormo dikenal sebagai salah satu lokasi penting dalam kalender MotoGP. Grand Prix Valencia juga kerap menjadi seri penutup musim balap. Bagi penggemar Marquez, sirkuit ini tentu memiliki nilai emosional tersendiri karena menjadi tempat terakhir menyaksikan aksi pembalap bernomor 93 tersebut di ajang MotoGP.

2. City of Arts and Sciences, Ikon Arsitektur Futuristik Valencia

Selain menjadi destinasi olahraga, Valencia juga terkenal dengan City of Arts and Sciences atau Ciudad de las Artes y las Ciencias. Kompleks bangunan futuristik ini menjadi salah satu ikon wisata paling populer di Valencia. Arsitekturnya dirancang oleh Santiago Calatrava dan Félix Candela dengan bentuk bangunan modern yang menyerupai struktur futuristik.

Di kawasan ini, wisatawan bisa menemukan beberapa destinasi menarik. DI antaranya, L'Hemisfèric, bangunan berbentuk mata yang digunakan sebagai bioskop IMAX dan planetarium.

Kemudian, ada Museu de les Ciències, museum sains interaktif yang menawarkan pengalaman edukasi. Terakhir, Oceanogràfic, kompleks akuarium besar yang menampilkan berbagai ekosistem laut. Bentuk bangunannya yang unik juga membuat kawasan ini menjadi salah satu lokasi favorit wisatawan untuk berfoto.