Mengenal 7 Lokasi Syuting Drakor The Remmarried Empress di Republik Ceko, bak Negeri Dongeng

KEMEGAHAN istana, taman bunga yang tertata indah, hingga kastel-kastel bersejarah dengan arsitektur megah menjadi daya tarik visual drama Korea The Remarried Empress. Drama yang diadaptasi dari webtoon populer ini menghadirkan suasana kerajaan yang begitu memukau, seolah membawa penonton masuk ke dunia dongeng.

Di balik kemegahan visual tersebut, Republik Ceko menjadi salah satu negara yang menyumbangkan pesona arsitektur dan lanskapnya sebagai latar pengambilan gambar. Negara di Eropa Tengah ini memang dikenal memiliki banyak kastel, istana, dan bangunan bersejarah yang masih terawat hingga sekarang.

Bagi pencinta drama Korea sekaligus wisata sejarah, tujuh lokasi di Republik Ceko berikut menarik untuk dikenali. Tempat-tempat ini menawarkan pemandangan bak negeri dongeng yang membuat suasana kerajaan dalam The Remarried Empress terasa begitu nyata.

1. Kutna Hora, Kota Bersejarah dengan Pesona Abad Pertengahan

Kutna Hora merupakan salah satu kota bersejarah di Republik Ceko yang memiliki daya tarik arsitektur abad pertengahan. Kota ini dikenal dengan jalan-jalan berbatu, bangunan tua, serta gereja-gereja bersejarah yang menciptakan suasana klasik khas Eropa.

Salah satu landmark terkenalnya adalah Gereja Santa Barbara yang memiliki arsitektur Gotik megah. Suasana kota yang mempertahankan karakter bangunan bersejarah membuat Kutná Hora cocok menjadi latar visual cerita kerajaan.

Berkunjung ke kota ini seolah membawa wisatawan kembali ke masa ketika kehidupan bangsawan dan kerajaan menjadi bagian penting sejarah Eropa.

2. Hradek u Nechanic Castle, Istana Bak Kediaman Bangsawan

Hradek u Nechanic Castle merupakan kastel bergaya Neo-Gotik yang dibangun pada abad ke-19. Bangunan ini memiliki menara, jendela tinggi, serta detail arsitektur yang memberikan kesan megah sekaligus romantis.

Dikelilingi taman hijau dan pepohonan rindang, kastel ini terlihat seperti kediaman keluarga kerajaan dalam cerita dongeng. Interiornya juga menyimpan koleksi perabotan, dekorasi, dan benda-benda bersejarah yang menggambarkan kehidupan kaum bangsawan pada masa lampau.

3. Jaromerice nad Rokytnou Castle, Keindahan Istana Bergaya Barok

Jaromerice nad Rokytnou Castle menjadi salah satu bangunan bersejarah yang menawarkan kemegahan arsitektur Barok. Istana ini memiliki fasad yang indah dan taman luas dengan penataan khas Eropa klasik.

Keistimewaannya terletak pada perpaduan bangunan istana dengan taman geometris yang memberikan kesan elegan. Pemandangan tersebut mengingatkan pada istana-istana kerajaan dalam kisah fantasi.

Tempat ini juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Dengan begitu, tempat ini menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan yang menyukai arsitektur klasik.