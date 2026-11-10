Rekomendasi Wisata Jembatan Gantung yang Dekat dari Jakarta buat Healing Tipis-Tipis

JAKARTA - Mau liburan tapi belum bisa cuti? Tenang, kamu bisa memanfaatkan waktu libur di akhir pekan untuk healing tipis-tipis dekat dari Jakarta. Kalau kamu pencinta wisata alam, jembatan gantung dengan pemandangan yang menyegarkan mata bisa jadi pilihan.

Kini, jembatan gantung yang punya jarak panjang menawarkan panorama alam menakjubkan. Dengan mengunjungi wisata ini, kamu tak perlu menginap dan libur berhari-hari. Berikut adalah beberapa pilihan destinasi menarik di kawasan Bogor dan Sukabumi:

1. Situ Gunung Suspension Bridge, Sukabumi

Salah satu destinasi wisata populer di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sukabumi. Tempat ini menawarkan pengalaman petualangan alam yang mendebarkan di tengah hutan yang masih sangat asri.

Dikenal sebagai jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara dengan panjang sekitar 240 meter dan ketinggian mencapai 150 meter. Terhubung langsung dengan jalur trekking menuju Air Terjun Curug Sawer serta wahana unik Keranjang Sultan. Untuk menjangkau wisata ini, kamu bisa menempuh waktu sekitar 2,5 hingga 3 jam berkendara dari Jakarta.

2. EIGER Nature di Megamendung, Puncak, Bogor

Destinasi ekowisata yang memadukan konsep petualangan alam, edukasi, dan pelestarian lingkungan. Menghadirkan jembatan gantung bernama Suspension Bridge Patali Marga yang membentang di atas lanskap hijau kawasan Puncak.