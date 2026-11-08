Kunjungan Wisman Melonjak, Wamenpar Optimistis Konser Artis Dunia Dongkrak Wisata Indonesia

JAKARTA - Menjelang akhir tahun, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengatakan bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 5,01 persen yang datang ke Indonesia untuk periode Januari hingga September 2026.

"Sepanjang Januari sampai dengan September, karena kita baru dapat data dari BPS, itu kita mengalami pertumbuhan 5,01 persen kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia," ujar Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, saat mengadiri acara NHI Family Fun Walk & Charity 2026 di Jakarta Pusat, pada Minggu (8/11).

Ia menyebut sepanjang periode Januari hingga September 2026, Indonesia telah mencatatkan lebih dari 12 juta kunjungan wisatawan mancanegara.

Tak hanya wisatawan asing, pergerakan wisatawan domestik juga menunjukkan lonjakan positif dengan pertumbuhan di atas 4 persen.

"Jadi kita sudah mengantongi 12 juta lebih wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Kemudian wisatawan nusantara tumbuh di atas 4 persen," jelasnya.

Ia menuturkan, lonjakan tersebut tidak luput dari rentetan agenda dan konser hiburan skala internasional yang menjadi magnet utama pergerakan wisatawan domestik maupun luar negeri.

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