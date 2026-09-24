Menpar: Kunjungan Turis Asing ke Indonesia Naik 5,23 Persen

JAKARTA - Sektor pariwisata Indonesia mencatat pertumbuhan positif hingga pertengahan tahun 2026. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyebut peningkatan tersebut terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara serta perjalanan wisatawan nusantara.

Hal tersebut disampaikan Widiyanti dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Rabu (23/9/2026). Ia mengatakan, hingga Juli 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 8,98 juta atau tumbuh 5,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa pariwisata yang mencapai USD8,43 miliar atau sekitar Rp140,95 triliun pada semester I 2026.

“Hingga Juli 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 8,98 juta atau tumbuh 5,23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Devisa yang dihasilkan sangat besar, mencapai $8,43 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp140,95 triliun rupiah pada semester satu 2026,” ungkap Widiyanti.

Pariwisata Domestik

Sementara itu, aktivitas pariwisata domestik juga menunjukkan peningkatan. Hingga Juli 2026, perjalanan wisatawan nusantara mencapai 737,8 juta perjalanan, naik 3,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.