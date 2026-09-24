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Tuan Rumah WITF 2026, Jakarta Jadi The Great Hub Pariwisata Indonesia

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |13:05 WIB
Tuan Rumah WITF 2026, Jakarta Jadi The Great Hub Pariwisata Indonesia
Jadi Tuan Rumah WITF 2026, Jakarta Jadi The Great Hub Pariwisata Indonesia (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Gelaran Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) 2026 menjadi momentum bagi Jakarta untuk memperkuat perannya sebagai penghubung antara industri pariwisata Indonesia dan pasar internasional. Ratusan pelaku usaha pariwisata dari berbagai daerah serta buyer dari mancanegara akan dipertemukan dalam ajang tersebut.

WITF 2026 akan berlangsung pada 15–17 Oktober 2026 di Grand Ballroom Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran. Memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya, pameran business-to-business (B2B) tersebut digelar melalui kolaborasi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Kementerian Pariwisata, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Momentum WITF 2026 semakin istimewa karena bertepatan dengan persiapan Jakarta menyongsong usia lima abad pada 2027 mendatang. Jakarta tidak hanya menjadi lokasi penyelenggaraan, tetapi juga diposisikan sebagai penghubung potensi pariwisata Nusantara dengan pasar global.

Ketua Steering Committee WITF 2026, Budi Tirtawisata, menegaskan bahwa Jakarta memiliki peran penting dalam memperkuat koneksi antara pelaku industri pariwisata dan pasar internasional.

"Bagi kami, Jakarta bukan hanya tempat penyelenggaraan. Jakarta adalah bagian penting dari cerita WITF 2026, khususnya menuju 5 abad Jakarta di tahun 2027 yang akan datang. Jakarta merupakan tempat di mana berbagai aktivitas ekonomi, bisnis, budaya, dan pariwisata bertemu," ujar Budi dalam konferensi pers di Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata, Rabu (23/9/2026).

Menurut Budi, kehadiran ratusan pelaku industri di Jakarta akan membuka lebih banyak peluang pertemuan bisnis. WITF 2026 ditargetkan menghadirkan lebih dari 300 buyers internasional dari 35 negara.

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