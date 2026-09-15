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58,34 Persen Wisman Senang Berkunjung ke Indonesia, Apa yang Dicari?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |18:05 WIB
58,34 Persen Wisman Senang Berkunjung ke Indonesia, Apa yang Dicari?
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. (Foto: dok Mei Sada Sirait/Okezone)
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JAKARTA - Kuliner bukan lagi sekadar pelengkap perjalanan wisata. Bagi banyak wisatawan mancanegara atau wisman, mencicipi makanan lokal justru menjadi bagian penting dari pengalaman ketika berkunjung ke suatu negara.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan, aktivitas wisata kuliner memiliki potensi besar untuk mendorong pariwisata Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan saat Konferensi Pers Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) 2026 di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Widiyanti menjelaskan, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2026, sebanyak 58,34 persen wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada 2025 melakukan aktivitas wisata kuliner atau gastronomi.

Angka tersebut bahkan menempatkan wisata kuliner sebagai aktivitas wisatawan mancanegara tertinggi kedua di Indonesia.

“Potensinya pun sangat besar. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik tahun 2026, 58,34 persen wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2025 melakukan aktivitas wisata kuliner atau gastronomi, menjadikannya aktivitas kedua tertinggi,” ujarnya.

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