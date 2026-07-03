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HOME WOMEN TRAVEL

Ren dan Reina Siap Temani Tamu Nikmati Japanese Street Food di Archipelago Hotels

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |20:58 WIB
Ren dan Reina Siap Temani Tamu Nikmati Japanese Street Food di Archipelago Hotels
Ren dan Reina menikmati hidangan 60 Seconds to Tokyo. (Foto: dok Archipelago Hotels)
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JAKARTA - Archipelago Hotels menghadirkan 60 Seconds to Tokyo, seri terbaru dalam program Archipelago Global Flavours Series. Selama enam bulan ke depan, lebih dari 130 unit Archipelago Hotels di Indonesia, mulai dari brand Aston hingga fave, menyajikan cita rasa street food Jepang yang dapat dinikmati oleh tamu hotel maupun masyarakat umum.

Ren dan Reina: Ikon di Balik 60 Seconds to Tokyo

Ren seorang pria berdarah Indonesia dan Jepang dan Reina merupakan wanita Jepang yang tinggal di Indonesia. Di antara banyak hal yang mereka cintai dari kehidupan di sini, satu yang tidak pernah bisa tergantikan: street food Jepang. Reina selalu antusias setiap kali menemukan kembali cita rasa street food Jepang yang telah lama ia rindukan.

Sementara itu, Ren menikmati setiap hidangan dari sisi keotentikannya, memastikan setiap rasa tetap setia pada cita rasa khas Jepang. Bersama keduanya, sang ikon di balik 60 Seconds to Tokyo, siap mengajak setiap tamu Archipelago Hotels menjelajahi cita rasa street food Jepang yang autentik tanpa harus terbang ke Negeri Sakura.

Jepang di Puncak Minat Kuliner Masyarakat Indonesia

Hidangan 60 Seconds to Tokyo. (Foto: dok Archipelago Hotels)
Hidangan 60 Seconds to Tokyo. (Foto: dok Archipelago Hotels)

Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap kuliner dan budaya Jepang terus mencatat tren positif. Berdasarkan survei SiteMinder Changing Traveller Report 2025, Jepang menempati posisi pertama sebagai destinasi luar negeri favorit wisatawan Indonesia, dipilih oleh 33 persen responden.

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