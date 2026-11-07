Mengenal Wisata di Yordania, Negara yang Batal Jadi Lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2026

YORDANIA merupakan salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki banyak destinasi wisata menarik. Negara yang berbatasan dengan Arab Saudi, Irak, Suriah, Israel, dan Palestina ini menyimpan kekayaan sejarah, budaya, serta keindahan alam yang menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai negara.

Nama Yordania belakangan kembali menjadi perhatian masyarakat Indonesia setelah pertandingan persahabatan melawan Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday November 2026 resmi dibatalkan.

Pertandingan yang semula dijadwalkan berlangsung pada 13 November 2026 di Stadion Internasional Amman tersebut dibatalkan atas permintaan PSSI. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

Meski batal menjadi lawan skuad Garuda, Yordania tetap menarik untuk dikenal, terutama karena memiliki sejumlah destinasi wisata kelas dunia. Lantas, apa saja tempat wisata populer yang bisa dikunjungi di Yordania?

1. Petra, Kota Kuno yang Menjadi Keajaiban Dunia

Dilansir dari laman Visit Jordan, Petra merupakan salah satu destinasi wisata paling terkenal di Yordania. Kota kuno ini menjadi warisan peradaban bangsa Nabatea yang telah berkembang lebih dari 2.000 tahun lalu.

Kota bersejarah tersebut terkenal dengan bangunan-bangunan megah yang dipahat langsung pada tebing batu berwarna merah muda. Salah satu bangunan paling ikonik di Petra adalah Al-Khazneh atau The Treasury. Bangunan dengan arsitektur menakjubkan ini menjadi daya tarik utama wisatawan yang berkunjung.

Selain The Treasury, pengunjung juga dapat menjelajahi kawasan Siq, Royal Tombs, Colonnaded Street, hingga Ad-Deir atau The Monastery. Petra telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO dan termasuk dalam New Seven Wonders of the World.

2. Wadi Rum, Gurun dengan Pemandangan Menakjubkan

Wadi Rum merupakan kawasan gurun yang terkenal dengan lanskap pegunungan batu pasir, lembah luas, dan hamparan pasir berwarna kemerahan. Destinasi ini sering dijuluki Valley of the Moon karena pemandangannya menyerupai permukaan bulan.

Wisatawan dapat menikmati berbagai aktivitas. Mulai dari menjelajahi gurun menggunakan kendaraan jeep, berkemah di tenda khas Badui, menikmati matahari terbenam, hingga melihat langit malam yang dipenuhi bintang.

Wadi Rum juga memiliki nilai sejarah dan budaya karena menyimpan ribuan ukiran batu serta prasasti peninggalan masyarakat masa lampau. Kawasan ini ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada 2011 dengan kategori warisan alam dan budaya.