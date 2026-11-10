Profil Alice Huang, Diduga Selingkuhan Bos Nvidia dan Mata-Mata China

NAMA Alice Huang mendadak menjadi sorotan internasional setelah dikaitkan dengan CEO Nvidia, Jensen Huang. Perempuan asal China tersebut diduga memiliki hubungan pribadi dengan bos perusahaan semikonduktor raksasa tersebut sekaligus dicurigai sebagai bagian dari operasi intelijen China.

Kontroversi ini mencuat setelah laporan The New York Times mengungkap dugaan bahwa Alice Huang direkrut oleh pemerintah China untuk mengumpulkan informasi mengenai Jensen Huang dan industri cip kecerdasan buatan (AI) Amerika Serikat.

Dugaan tersebut semakin menarik perhatian setelah Jensen Huang mengakui kepada karyawan Nvidia bahwa dirinya telah tidak setia kepada sang istri, Lori Huang. Meski demikian, ia tidak menyebutkan nama perempuan yang dimaksud dalam pengakuannya.

Sementara itu, Reuters melaporkan bahwa pihaknya belum dapat memverifikasi secara independen dugaan keterlibatan Alice Huang dalam aktivitas intelijen China. Pemerintah China juga telah membantah tuduhan tersebut.

Di tengah kontroversi yang berkembang, publik mulai mencari tahu sosok Alice Huang, mulai dari latar belakang pendidikan, perjalanan karier, hingga keterlibatannya dalam industri teknologi.

1. Siapa Alice Huang?

Alice Huang dikenal juga dengan nama Huang Le. Ia merupakan warga negara China yang pernah menduduki sejumlah posisi penting di sektor keuangan dan teknologi.

Berbeda dengan Jensen Huang yang merupakan figur publik terkenal di industri teknologi, informasi pribadi Alice Huang masih sangat terbatas. Reuters menyebutkan bahwa Alice Huang membangun karier di sektor keuangan China sebelum terlibat dalam bisnis komputasi awan melalui Megaspeed International, perusahaan yang berbasis di Singapura.

Alice diketahui memiliki hubungan profesional dengan sejumlah perusahaan investasi di Shanghai sebelum kemudian terlibat dalam pengembangan bisnis infrastruktur komputasi AI. Meski memiliki nama keluarga yang sama dengan Jensen Huang, keduanya tidak memiliki hubungan kekerabatan.

2. Pendidikan Alice Huang

Riwayat pendidikan Alice Huang belum diketahui secara pasti. Hingga saat ini, tidak banyak informasi terverifikasi mengenai universitas, jurusan, maupun gelar akademik yang pernah ditempuhnya.

Sejumlah profil yang beredar di database industri keuangan China mencantumkan perjalanan karier Alice Huang di bidang media dan keuangan. Namun, informasi mengenai latar belakang pendidikannya tidak dijelaskan secara lengkap.

The New York Times dan sejumlah media internasional juga menyoroti minimnya informasi publik mengenai kehidupan pribadi perempuan tersebut. Karena itu, belum dapat dipastikan di mana Alice Huang menempuh pendidikan formal maupun apakah ia memiliki latar belakang akademik khusus di bidang keuangan atau teknologi.

3. Pernah Bekerja di Media dan Industri Keuangan

Sebelum dikenal melalui keterlibatannya dalam bisnis teknologi, Alice Huang disebut pernah bekerja di sektor media dan keuangan. Berdasarkan profil di database dana investasi China bernama Simuwang, ia tercatat pernah bekerja sebagai reporter di Hunan TV dan China Central Television (CCTV).

Setelah berkarier di dunia media, Alice Huang disebut berpindah ke sektor perbankan dan investasi. Dia menjadi asisten pimpinan divisi private banking HSBC serta pernah menjabat sebagai wakil presiden di CITIC Securities.

Pada 2016 hingga 2017, namanya muncul dalam sejumlah unggahan resmi Shanghai Hexi Investment Management. Dalam perusahaan investasi tersebut, Alice Huang disebut pernah menjabat sebagai wakil direktur utama, direktur eksekutif, serta anggota komite pengambilan keputusan investasi.