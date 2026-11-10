Profil Aurel Hermansyah, Disorot soal Pola Asuh Anaknya dengan Atta Halilintar

NAMA Aurel Hermansyah kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada kehidupan keluarganya bersama sang suami, Atta Halilintar, terutama mengenai pola asuh kedua putri mereka, Ameena Hanna Nur Atta dan Azura Humaira Nur Atta.

Sebagai pasangan selebritas yang kerap membagikan aktivitas keluarga melalui media sosial, kehidupan rumah tangga Aurel dan Atta memang tidak pernah lepas dari perhatian warganet. Cara keduanya mendidik anak, memberikan perhatian, hingga menetapkan aturan di rumah sering menjadi bahan perbincangan.

Aurel sendiri pernah mengungkapkan bahwa dirinya dan Atta memiliki pendekatan berbeda dalam mengasuh anak. Perbedaan tersebut bahkan terkadang memunculkan perdebatan kecil di antara mereka.

Lantas, seperti apa sosok Aurel Hermansyah dan perjalanan hidupnya hingga kini dikenal sebagai istri Atta Halilintar sekaligus ibu dua anak? Mari mengulasnya lebih mendalam.

1. Profil dan Biodata Aurel Hermansyah

Aurel Hermansyah memiliki nama lengkap Titania Aurelie Nurhermansyah. Ia lahir di Jakarta pada 10 Juli 1998 dan merupakan putri dari pasangan musisi Anang Hermansyah dan penyanyi Krisdayanti.

Sejak kecil, kehidupan Aurel sudah akrab dengan dunia hiburan. Kedua orangtuanya merupakan figur terkenal di industri musik Indonesia sehingga namanya mulai dikenal masyarakat sejak usia muda.

Aurel memiliki seorang adik kandung bernama Azriel Hermansyah. Setelah kedua orangtuanya berpisah, ia juga memiliki adik dari keluarga masing-masing orangtuanya, yakni Arsy dan Arsya Hermansyah serta Amora dan Kellen Lemos.

Mengikuti jejak kedua orangtuanya, Aurel kemudian terjun ke dunia hiburan sebagai penyanyi. Salah satu karya awalnya adalah lagu duet bersama Anang Hermansyah berjudul "Tanpa Bintang" yang dirilis pada 2010.

Seiring berjalannya waktu, Aurel tidak hanya aktif di dunia musik. Dia juga dikenal sebagai figur publik yang memiliki aktivitas di media sosial dan bidang bisnis.

2. Menikah dengan Atta Halilintar pada 2021

Kehidupan pribadi Aurel semakin menjadi sorotan setelah menjalin hubungan dengan YouTuber sekaligus pengusaha Atta Halilintar. Hubungan keduanya mendapat perhatian besar dari masyarakat karena Atta dan Aurel kerap membagikan kebersamaan mereka melalui media sosial maupun konten YouTube.

Setelah menjalin hubungan asmara, keduanya resmi menikah pada 3 April 2021. Pernikahan tersebut menjadi salah satu peristiwa hiburan yang banyak diperbincangkan karena dihadiri sejumlah tokoh terkenal dan disiarkan secara luas.

Sejak menikah, Aurel dan Atta mulai membangun kehidupan rumah tangga bersama. Keduanya juga semakin aktif membagikan perjalanan sebagai pasangan suami istri kepada para penggemar.

3. Dikaruniai Dua Anak Perempuan

Kebahagiaan rumah tangga Aurel dan Atta semakin lengkap dengan kehadiran dua putri mereka. Anak pertama mereka, Ameena Hanna Nur Atta, lahir pada 22 Februari 2022. Sementara itu, putri kedua mereka, Azura Humaira Nur Atta, lahir pada 11 September 2023.

Kehadiran kedua anak tersebut membuat kehidupan Aurel mengalami banyak perubahan. Ia kini tidak hanya menjalankan aktivitas sebagai figur publik dan pebisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar sebagai seorang ibu.

Melalui media sosial, Aurel dan Atta cukup sering memperlihatkan momen kebersamaan dengan Ameena dan Azura. Mulai dari aktivitas bermain, perjalanan keluarga, hingga perkembangan kedua anak mereka.