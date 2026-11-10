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Pernah Merasa Kelopak Mata Berkedut? Ternyata Ini Penyebabnya Menurut Dokter

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |10:05 WIB
Pernah Merasa Kelopak Mata Berkedut? Ternyata Ini Penyebabnya Menurut Dokter
Ilustrasi mata berkedut. (Foto: dok rawpixel/Magnific)
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JAKARTA - Pernah merasa kelopak mata bagian bawah tiba-tiba berkedut? Kondisi ini kadang mengganggu dan selalu dikaitkan dengan pertanda buruk atau bahkan dapat rezeki. Tapi ternyata dari sisi medis punya jawabannya.

Dilansir dari Real Simple, dalam istilah medis, kelopak mata berkedut disebut myokymia. Kondisi ini terjadi ketika sekelompok kecil serat otot berkontraksi secara spontan, sehingga menimbulkan sensasi bergetar atau berdenyut pada kelopak mata.

Meskipun belum ada penjelasan pasti mengenai penyebab utamanya, kondisi ini kerap dikaitkan dengan stres, kurang tidur, dan konsumsi kafein berlebihan. Iritasi serta mata kering juga dapat menjadi pemicunya.

Kapan Kedutan Mata Perlu Diwaspadai?

Kedutan pada kelopak mata umumnya tidak berbahaya dan akan hilang dengan sendirinya. Namun, kamu perlu waspada jika kedutan sampai membuat mata tertutup sepenuhnya, kelopak mata menjadi turun, terjadi perubahan penglihatan, atau kedutan menyebar ke otot wajah lainnya. Jika kondisi ini terjadi, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter.

Cara Atasi dan Cegah Kelopak Mata yang Berkedut

Dokter mata, dr. Diane Hilal-Campo dan dr. Meenal Agarwal, menyarankan beberapa langkah penanganan dan pencegahan berikut:

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