Suede Eyes, Tren Makeup Mata Effortless yang Bikin Tampilan Lebih Elegan

Suede Eyes, Tren Makeup Mata {Effortless} yang Bikin Tampilan Lebih Elegan

JAKARTA - Merasa familiar dengan istilah suede eyes? atau bahkan sudah pernah dengar tapi masih bingung cara aplikasinya? Gaya riasan mata ini memberikan tampilan lembut, hangat, sekaligus elegan.

Beda dari smokey eyes klasik yang identik dengan warna gelap dan garis riasan tegas, suede eyes justru mengutamakan perpaduan warna yang membaur secara halus. Hasilnya, mata terlihat lebih berdimensi tanpa memberikan kesan makeup yang terlalu berat.

Mengenal Tren Suede Eyes

DIlansir dari Vogue Adria, suede eyes terinspirasi dari karakteristik bahan suede yang memiliki permukaan lembut dan sedikit matte. Konsep tersebut kemudian diterapkan pada riasan mata dengan menggunakan eyeshadow bertekstur lembut dan warna-warna yang saling menyatu.

Kunci utama makeup ini terletak pada teknik membaurkan eyeshadow. Tak perlu membuat garis warna yang terlalu tegas atau menggunakan banyak lapisan produk. Cukup padukan dua warna eyeshadow yang saling melengkapi untuk memberikan dimensi pada kelopak mata.