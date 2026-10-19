Kenali 7 Penyebab Makeup Pilling dan Cara Mengatasinya

JAKARTA - Makeup pilling terjadi ketika skincare dan makeup tidak menempel dengan baik di kulit. Masalah ini disebabkan oleh penumpukan sisa produk, urutan pemakaian yang kurang tepat, hingga formula produk yang tidak cocok satu sama lain.

Untuk mendapatkan hasil makeup yang sempurna, kamu wajib kenali penyebab riasan menggumpal. Dilansir dari Byrdie, ternyata ini tujuh alasan kenapa bisa makeup pilling .

1. Penumpukan Sel Kulit Mati dan Sisa Produk

Penumpukan sel kulit mati maupun sisa produk perawatan sebelumnya dapat menghambat penyerapan serum dan pelembap.

Untuk mengatasinya, pastikan kulit bersih sebelum mulai merias wajah. Double cleansing bisa dilakukan jika diperlukan, terutama untuk mengangkat sisa makeup dan produk berbahan minyak.

Eksfoliasi secara berkala juga dapat membantu mengangkat sel kulit mati. Namun, pilih metode yang sesuai dengan kondisi kulit dan hindari eksfoliasi berlebihan agar kulit tidak mengalami iritasi.

2. Skincare Belum Menyerap Sepenuhnya