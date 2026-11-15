Mata Sering Berair saat Makeup? Ini 5 Tips untuk Mengatasinya!

JAKARTA - Mata berair sering menjadi salah satu tantangan saat sedang merias wajah. Selain mengganggu kenyamanan, kondisi ini juga bisa membuat riasan di sekitar mata hingga complexion menjadi luntur.

Mata berair bisa dipicu oleh berbagai hal, mulai dari paparan debu, mata kering, infeksi, hingga reaksi alergi terhadap kandungan produk makeup.

Dilansir dari laman Self, mata juga bisa mengeluarkan air mata sebagai respons alami terhadap sesuatu yang mengiritasi. Misalnya, saat mengaplikasikan bulu mata palsu, eyeshadow, atau eyeliner.

Namun, kamu tidak perlu khawatir. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko mata berair saat makeup.

Tips Atasi Mata Berair saat Makeup

1. Gunakan Tetes Mata yang Tepat sebelum Makeup

Jika mata mudah kering dan berair, kamu bisa menggunakan tetes mata berupa air mata buatan (artificial tears) sebelum makeup.