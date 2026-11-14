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7 Tips Makeup untuk Pemilik Downturned Eyes agar Mata Terlihat Lifted

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |17:05 WIB
7 Tips Makeup untuk Pemilik Downturned Eyes agar Mata Terlihat Lifted
Downturned eyes. (Foto: Freepik)
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SETIAP orang memiliki bentuk mata yang berbeda, mulai dari almond, bulat, hooded, hingga downturned eyes. Oleh karena itu, teknik makeup yang digunakan juga perlu disesuaikan agar hasilnya maksimal.

Salah satunya adalah downturned eyes, yakni bentuk mata dengan sudut luar yang sedikit mengarah ke bawah dan bulu mata luar yang cenderung turun. Bentuk mata ini bisa lebih ditonjolkan dengan berbagai teknik riasan, mulai dari penggunaan eyeliner hingga pemilihan warna eyeshadow.

Downturned eyes

Dilansir dari laman Byrdie, ada sejumlah tips makeup untuk membuat downturned eyes lebih terbuka dan terangkat. Yuk, kita intip!

1. Buat Wing Eyeliner

Buat satu titik di ujung perpanjangan garis lipatan kelopak mata sebagai patokan agar bentuknya terlihat lebih terangkat. Setelah itu, tarik sudut luar kelopak mata, lalu hubungkan garis dari bagian tengah sudut luar mata menuju titik tersebut.

Tarik satu garis lagi dari sisi yang berlawanan menuju titik yang sama hingga membentuk pola segitiga kecil. Terakhir, isi penuh bagian dalam segitiga itu dan tarik sedikit ke arah luar untuk menciptakan ujung wing yang lembut.

2. Jepit Bulu Mata dan Gunakan Maskara

Gunakan penjepit bulu mata agar bulu mata melengkung ke atas. Untuk hasil yang lebih maksimal dan menjangkau hingga ke sudut mata, pilih alat penjepit berukuran kecil. Setelah dijepit, aplikasikan maskara waterproof guna mempertahankan bentuk lentiknya lebih lama.

 

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