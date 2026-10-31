Cara Atasi Shade Complexion yang Terlalu Terang, Enggak Perlu Beli Baru

SUDAH telanjur membeli cushion atau foundation dengan harga lumayan mahal, tetapi ternyata shade-nya terlalu terang? Jangan buru-buru dibuang atau beli yang baru!

Kamu bisa coba beberapa cara ini untuk menyiasati complexion yang terlalu terang agar tetap bisa digunakan. Trik ini membuat warna complexion terlihat lebih menyatu dengan kulit dan tidak tampak keabu-abuan.

1. Aplikasikan Contour

Contour berfungsi memberikan ilusi bayangan pada wajah sehingga dimensinya terlihat lebih tegas. Produk ini umumnya memiliki warna bernuansa dingin atau cool tone.

Aplikasikan contour pada bagian cekungan tulang pipi, dekat garis rambut, sekitar pelipis, dan sepanjang rahang. Kemudian, baurkan secara perlahan ke arah atas dan luar wajah agar hasilnya terlihat natural.