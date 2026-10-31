Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cara Atasi Shade Complexion yang Terlalu Terang, Enggak Perlu Beli Baru

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |14:05 WIB
Cara Atasi Shade Complexion yang Terlalu Terang, Enggak Perlu Beli Baru
Cara atasi shade complexion terlalu terang. (Foto: Freepik)
A
A
A

SUDAH telanjur membeli cushion atau foundation dengan harga lumayan mahal, tetapi ternyata shade-nya terlalu terang? Jangan buru-buru dibuang atau beli yang baru!

Kamu bisa coba beberapa cara ini untuk menyiasati complexion yang terlalu terang agar tetap bisa digunakan. Trik ini membuat warna complexion terlihat lebih menyatu dengan kulit dan tidak tampak keabu-abuan.

Cara Bikin Makeup Wisuda Flawless, Persiapkan Kulit Sejak Jauh-Jauh Hari

1. Aplikasikan Contour

Contour berfungsi memberikan ilusi bayangan pada wajah sehingga dimensinya terlihat lebih tegas. Produk ini umumnya memiliki warna bernuansa dingin atau cool tone.

Aplikasikan contour pada bagian cekungan tulang pipi, dekat garis rambut, sekitar pelipis, dan sepanjang rahang. Kemudian, baurkan secara perlahan ke arah atas dan luar wajah agar hasilnya terlihat natural.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/611/3245743/makeup_wisuda-SxXm_large.jpg
Cara Bikin Makeup Wisuda Flawless, Persiapkan Kulit Sejak Jauh-Jauh Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/194/3244302/gyaru-eVk4_large.jpg
Lagi Tren Makeup Gyaru, Kenali Ciri Khas dan Cara Tampilannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/611/3241325/makeup_mata-fFLt_large.jpg
Makeup untuk Mata Sensitif, Apa Saja yang Boleh dan Sebaiknya Dihindari?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/611/3238965/tren_makeup_naykila-BVgv_large.jpg
Lagi Tren Makeup ala Naykilla, Gaya Y2K yang Colorful dan Playful Kembali Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/611/3235178/no_makeup_makeup_look-Z2t4_large.jpg
Tren No-Makeup Makeup Look, Rahasia Tampil Cantik Natural tapi Tetap Fresh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/08/611/3234955/makeup-cZCJ_large.jpg
Setelah Treatment Kulit Wajah, Kapan Boleh Pakai Makeup dan Skincare? Ini Kata Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement