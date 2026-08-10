Tren No-Makeup Makeup Look, Rahasia Tampil Cantik Natural tapi Tetap Fresh

TREN makeup terus berkembang, tetapi gaya riasan yang terlihat natural justru semakin banyak digemari. Salah satunya adalah no-makeup makeup look, teknik merias wajah yang membuat seseorang tampak seperti tidak mengenakan makeup, meski sebenarnya tetap menggunakan sejumlah produk.

Gaya ini cocok bagi mereka yang ingin tampil lebih segar tanpa kesan terlalu menor. Hasil akhirnya biasanya menonjolkan kecantikan alami dengan complexion yang ringan, alis yang tidak terlalu tegas, serta warna-warna lembut pada bagian mata, pipi, dan bibir.

No-makeup makeup look juga menjadi pilihan menarik untuk berbagai aktivitas. Mulai dari bekerja, menghadiri acara santai, hingga sekadar ingin tampil lebih rapi saat beraktivitas sehari-hari.

Lantas, bagaimana cara mendapatkan no-makeup makeup look? Mengutip dari Well People, berikut tahapan membuat no-makeup makeup look:

1. Mulai dari Perawatan Kulit

Kunci utama dari makeup natural sebenarnya dimulai sebelum produk makeup diaplikasikan. Kondisi kulit yang terawat dapat membantu menghasilkan tampilan complexion yang lebih segar.

Bersihkan wajah terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan rangkaian skincare yang sesuai dengan kebutuhan kulit. Pelembap juga penting untuk membantu menjaga kelembapan kulit sehingga makeup tidak mudah terlihat pecah atau cakey. Pada pagi dan siang hari, jangan lupakan penggunaan sunscreen sebagai bagian dari rutinitas perawatan kulit.

2. Gunakan Base Makeup yang Ringan

Untuk mendapatkan hasil yang terlihat seperti kulit asli, hindari penggunaan foundation dengan lapisan terlalu tebal. Sebagai alternatif, gunakan skin tint, tinted moisturizer, atau foundation dengan coverage ringan. Produk tersebut dapat membantu meratakan warna kulit sekaligus tetap mempertahankan tampilan tekstur kulit.

Jika terdapat bagian tertentu yang membutuhkan coverage tambahan, gunakan concealer secara lokal. Cukup aplikasikan pada area seperti bawah mata, bekas jerawat, atau kemerahan yang ingin disamarkan. Dengan cara ini, makeup tetap terlihat ringan tanpa membuat seluruh wajah tertutup lapisan produk.

3. Berikan Sedikit Warna pada Pipi

Wajah dapat terlihat lebih hidup hanya dengan sedikit sentuhan blush. Pilih warna yang mendekati rona alami pipi, seperti pink lembut, peach, atau warna nude. Blush bertekstur cream juga bisa menjadi pilihan karena lebih mudah dibaurkan dan memberikan hasil yang terlihat menyatu dengan kulit.

Aplikasikan tipis terlebih dahulu, kemudian tambahkan sedikit demi sedikit hingga mendapatkan intensitas yang diinginkan.