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Lagi Tren Makeup ala Naykilla, Gaya Y2K yang Colorful dan Playful Kembali Viral

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |16:05 WIB
Lagi Tren Makeup ala Naykilla, Gaya Y2K yang Colorful dan Playful Kembali Viral
Tren makeup Naykilla. (Foto: Instagram Naykila)
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TREN makeup ala Naykilla tengah ramai di media sosial. Gaya riasan yang colorful, playful, dan penuh aksesori ini mengingatkan pada estetika Y2K (Year 2000) yang kembali populer di kalangan anak muda.

Y2K sendiri merupakan gaya yang terinspirasi dari tren akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Pada masa itu, tren makeup identik dengan warna-warna cerah, tampilan berani, glossy, serta berbagai elemen dekoratif yang membuat wajah terlihat lebih ekspresif. Mari mengenal lebih jauh soal

Makeup ala Naykilla

1. Makeup Y2K yang Berani dan Ekspresif

Makeup Y2K menonjolkan keberanian memainkan warna. Jadi, makeup tidak harus selalu terlihat natural. Meski begitu, gay aini memberi ruang untuk bereksperimen dengan warna-warna mencolok.

Makeup Y2K identic dengan eyeshadow dengan warna-warna cerah, seperti biru, pink, ungu, hingga silver. Selain itu, warna pastel juga masih bisa digunakan untuk menciptakan tampilan mata yang lebih menonjol.

Bukan hanya eyeshadow, penggunaan eyeliner dengan bentuk unik juga menjadi salah satu elemen yang dapat memperkuat kesan Y2K. Garis eyeliner bisa dibuat lebih panjang, berwarna, atau dikombinasikan dengan glitter.

2. Glossy Jadi Ciri Khas

Makeup Y2K juga tidak lepas dari tampilan glossy. Jadi penggunaan lip gloss menjadi salah satu produk yang penting. Lip gloss bisa membuat bibir berkilau dan fresh. Warna nude, pink, hingga transparan bisa dipilih sesuai dengan keseluruhan makeup.

Untuk menciptakan tampilan yang lebih khas, penggunaan highlighter pada bagian tulang pipi dan sudut dalam mata juga dapat memberikan efek berkilau yang identik dengan estetika awal 2000-an.

 

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Topik Artikel :
Y2K Makeup Naykilla Makeup Look
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