Makeup Terlihat Abu-Abu? Kenali Penyebab Ashy dan Cara Mengatasinya

PERNAH merasa hasil makeup sudah terlihat sempurna, tetapi ketika bercermin wajah justru tampak kusam, keabu-abuan, atau seperti tertutup lapisan putih? Kondisi ini dikenal dengan istilah ashy makeup.

Masalah ini cukup sering dialami, terutama oleh pemilik kulit sawo matang hingga kulit gelap. Padahal, penggunaan foundation, concealer, dan bedak seharusnya membantu menyempurnakan tampilan kulit, bukan membuat warna wajah terlihat berbeda dari warna kulit aslinya.

Menariknya, makeup yang terlihat ashy tidak selalu disebabkan oleh teknik aplikasi yang kurang tepat. Pemilihan formula produk, warna foundation, undertone kulit, hingga penggunaan bedak yang berlebihan juga dapat menjadi penyebabnya.

Kabar baiknya, masalah ini bisa diatasi dengan beberapa penyesuaian sederhana dalam rutinitas makeup.

1. Mengapa Makeup Bisa Terlihat Ashy?

Dilansir dari Talking Pretty, ashy merupakan kondisi ketika hasil makeup terlihat abu-abu, pucat, putih, atau seperti berkapur di permukaan kulit. Salah satu penyebab yang paling umum adalah penggunaan produk dengan pigmen yang tidak sesuai dengan warna kulit.

Misalnya, bedak translucent dengan warna dasar terlalu putih dapat meninggalkan lapisan keabu-abuan, terutama pada kulit dengan pigmentasi lebih gelap.

Foundation juga dapat menjadi penyebab. Warna yang terlalu terang, terlalu dingin, atau mengalami oksidasi setelah beberapa jam pemakaian bisa membuat complexion terlihat kurang natural. Karena itu, memilih makeup tidak cukup hanya berdasarkan tingkat kecerahan warna kulit. Kesesuaian undertone juga sangat penting.

2. Kenali Undertone Sebelum Memilih Foundation

Undertone merupakan warna dasar alami kulit yang memengaruhi bagaimana suatu produk complexion terlihat ketika diaplikasikan.

Secara umum, undertone terbagi menjadi beberapa kategori:

- Warm undertone: memiliki nuansa kuning, keemasan, atau peach.

- Cool undertone: memiliki nuansa merah muda atau kemerahan.

- Neutral undertone: perpaduan antara warm dan cool.

- Olive undertone: memiliki sedikit nuansa kehijauan.

Kesalahan memilih undertone dapat membuat foundation terlihat abu-abu, terlalu kuning, atau bahkan kusam. Untuk mendapatkan hasil terbaik, cobalah foundation pada area rahang dan periksa hasilnya dalam pencahayaan alami. Pilih warna yang menyatu dengan warna wajah dan leher.

3. Hindari Bedak Translucent yang Terlalu Putih

Bedak translucent sering dianggap cocok untuk semua warna kulit. Namun, kenyataannya tidak semua formula translucent memberikan hasil yang sama. Beberapa produk mengandung pigmen putih yang dapat meninggalkan efek pucat atau abu-abu, terutama jika digunakan terlalu banyak.

Sebagai alternatif, pilih bedak berwarna yang lebih sesuai dengan warna kulit, seperti:

- Banana powder untuk nuansa kuning keemasan.

- Honey powder untuk kulit dengan nuansa hangat.

- Warm beige untuk kulit medium.

- Deep atau caramel powder untuk warna kulit lebih gelap.

Gunakan bedak secukupnya, terutama pada area yang mudah berminyak seperti dahi, hidung, dan dagu.

4. Jangan Menggunakan Bedak Terlalu Banyak

Salah satu kesalahan makeup yang sering dilakukan adalah mengaplikasikan bedak secara berlebihan dengan harapan makeup menjadi lebih tahan lama. Padahal, lapisan bedak yang terlalu tebal dapat membuat wajah terlihat kering, bertekstur, dan kehilangan kesan alami.

Gunakan brush atau puff dengan jumlah produk secukupnya. Tekan perlahan pada area yang membutuhkan penguncian makeup, bukan mengaplikasikannya secara merata dengan lapisan tebal di seluruh wajah. Hasilnya akan terlihat lebih ringan dan menyatu dengan kulit.