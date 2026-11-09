5 Trik Makeup agar Wajah Lebih Cerah Tanpa Terlihat Abu-abu

JAKARTA - Warna wajah yang lebih gelap daripada tangan terkadang membuat seseorang kurang percaya diri. Hal ini sebenarnya bisa diakali dengan shade complexion yang lebih terang. Namun, jika salah pilih warna atau diaplikasikan berlebihan, wajah justru bisa terlihat abu-abu.

Seorang MUA asal Indonesia lewat akun TikTok pribadinya, @paohilda, membagikan beberapa trik cerdas agar wajah tampak lebih cerah namun tetap menyatu dengan warna kulit asli. Yuk, intip triknya!

1. Gunakan Foundation Sesuai Warna Kulit

Pilih foundation atau cushion yang paling mendekati kulit asli. Jika ingin hasil yang sedikit lebih cerah, kamu bisa menggunakan shade maksimal satu tingkat di atasnya. Hindari memilih warna yang terlalu putih karena hasilnya berisiko terlihat tidak natural.

2. Cerahkan Bagian Tengah Wajah

Aplikasikan concealer dengan warna lebih terang pada bagian tengah wajah. Fokuskan produk pada area seperti bawah mata, tengah dahi, batang hidung, dan dagu. Dengan begitu, bagian tengah wajah akan terlihat lebih terang tanpa harus mengubah warna complexion di seluruh wajah.

3. Blend hingga Menyatu

Setelah mengaplikasikan produk, ratakan menggunakan spons atau brush. Pastikan tidak ada efek ngeblok (color blocking) antara warna complexion dan concealer.

4. Set dengan Loose Powder