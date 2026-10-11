Beda Concealer dan Color Corrector untuk Makeup Mata, Bisa Bikin Wajah Jadi Cerah

JAKARTA - Penggunaan makeup di area bawah mata bisa membantu wajah terlihat lebih cerah. Namun, masih banyak yang mengira concealer dan color corrector memiliki fungsi yang sama.

Makeup artist, Ashley Rebecca, menjelaskan bahwa memahami fungsi masing-masing produk menjadi kunci untuk mendapatkan riasan bawah mata yang terlihat segar dan natural.

Dilansir dari Byrdie, inilah perbedaan concealer dan color corrector beserta cara penggunaannya.

1. Concealer untuk Menyamarkan Noda dan Lingkaran Hitam

Concealer digunakan untuk menutupi noda hitam, jerawat, kemerahan, serta lingkaran hitam di bawah mata. Produk ini umumnya memiliki pigmentasi lebih tinggi dibandingkan foundation sehingga mampu memberikan coverage lebih maksimal pada area tertentu.

Concealer tersedia dalam berbagai formula, termasuk krim dan cair. Pemilihannya bisa disesuaikan dengan tingkat coverage dan hasil akhir yang diinginkan.

Produk ini dapat diaplikasikan menggunakan jari, kuas, maupun spons makeup. Agar hasilnya terlihat natural, gunakan produk secukupnya pada area yang memerlukan coverage.

2. Color Corrector untuk Menetralkan Perbedaan Warna Kulit

Berbeda dari concealer, color corrector digunakan untuk menetralkan warna kulit yang tidak merata sebelum concealer diaplikasikan. Color corrector bekerja berdasarkan teori warna. Setiap warna memiliki fungsi berbeda untuk membantu menyamarkan perubahan warna pada kulit.