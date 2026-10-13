4 Tips Makeup Anti Flashback agar Wajah Tetap Flawless saat Difoto

JAKARTA - Merasa makeup sudah terlihat bagus di depan cermin, tetapi saat difoto menggunakan flash malah terlihat putih atau abu-abu? Hal ini dikenal sebagai makeup flashback, yaitu kondisi ketika hasil riasan terlihat berbeda dari aslinya.

Makeup flashback dapat terjadi ketika partikel tertentu dalam produk makeup memantulkan atau menyebarkan cahaya flash kamera. Tapi tenang, makeup flashback masih bisa diakali dengan beberapa cara simple.

Yuk, intip empat tips agar hasil foto tetap terlihat dengan wajah natural di kamera!

1. Gunakan Bedak Tabur Secukupnya

Hindari penggunaan bedak tabur yang terlalu banyak, terutama produk dengan kandungan silika tinggi yang menyebabkan munculnya efek putih saat terkena flash.

Jadi, kamu bisa aplikasikan bedak secara tipis-tipis menggunakan kuas atau spons. Pastikan bedak terpoles dengan rata dan tidak menumpuk di satu bagian wajah.

2. Pilih Shade Complexion yang Sesuai

Pemilihan warna complexion juga penting untuk mendapatkan hasil foto yang natural. Foundation yang terlalu terang atau concealer dengan warna jauh lebih cerah dari kulit bisa membuat wajah terlihat pucat, terutama ketika terkena pencahayaan yang kuat.

Sebaiknya, pilih foundation yang sesuai dengan warna dan undertone kulit. Untuk concealer, sesuaikan warna dengan fungsinya. Jangan lupa mengaplikasikan produk hingga merata agar tidak terlihat belang saat difoto.

3. Perhatikan Produk yang Mengandung SPF