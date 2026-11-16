Tren Skincare Infused Makeup, Tampil Cantik dengan Riasan Sekaligus Perawatan Kulit

JAKARTA - Kini makeup tidak hanya berfungsi untuk mempercantik tampilan wajah. Belakangan, sejumlah produk mulai menggabungkan bahan-bahan yang biasanya terdapat dalam skincare. Hal ini dikenal sebagai skincare infused makeup atau makeup hybrid.

Tren ini berkembang seiring meningkatnya minat konsumen terhadap produk kecantikan multifungsi. Banyak orang mulai mencari kosmetik yang nyaman digunakan dan memiliki kandungan yang menutrisi kulit.

Mengenal Skincare Infused Makeup

Skincare infused makeup merupakan produk kosmetik yang menggabungkan fungsi riasan dengan bahan-bahan yang umum digunakan dalam skincare. Produk jenis ini tentu tetap mengutamakan fungsi makeup, seperti meratakan warna kulit, memberikan coverage, dan menambah warna pada wajah.

Misalnya, foundation dengan kandungan hyaluronic acid untuk menjaga kelembapan, lip product yang diperkaya minyak nabati agar bibir lebih plumpy, atau complexion yang dilengkapi antioksidan.

Kandungan Skincare yang Sering Dipakai dalam Makeup

Hyaluronic acid merupakan salah satu kandungan yang dikenal bisa menarik dan mempertahankan air. Bahan ini dapat memberikan sensasi lebih lembap sehingga complexion terasa nyaman saat digunakan.

Selain itu, ada ceramide yang berperan mendukung lapisan pelindung kulit atau skin barrier. Kandungan ini dapat menjaga kelembapan dan mengurangi rasa kering pada kulit.

Niacinamide juga mulai banyak ditemukan dalam makeup. Bahan ini diketahui berkaitan dengan fungsi lapisan pelindung kulit dan memperbaiki tampilan warna kulit yang tidak merata.