Tak Hanya DNA Salmon, Industri Skincare Kini Manfaatkan PDRN Berbasis Tumbuhan

JAKARTA - Perkembangan teknologi pengolahan bahan aktif membuka peluang pemanfaatan Polydeoxyribonucleotide (PDRN) berbasis tumbuhan dalam produk perawatan kulit. Inovasi ini menjadi alternatif dari PDRN yang selama ini dikenal berasal dari DNA salmon.

Dokter estetika dan edukator skincare, dr. Giovanni Abraham atau lebih dikenal dr. Gio, menjelaskan bahwa anggapan PDRN hanya efektif apabila digunakan melalui prosedur injeksi tidak sepenuhnya tepat.

Ia menyebut sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bahan aktif tersebut juga memiliki potensi manfaat ketika diformulasikan dalam produk perawatan kulit yang digunakan secara topikal.

“Merupakan mitos dan tidak sepenuhnya benar jika PDRN dianggap hanya efektif melalui injeksi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa PDRN dalam sediaan topikal atau produk skincare juga memiliki potensi manfaat untuk perawatan kulit,” ucapnya.

Hal senada disampaikan dr. Cecillia Young yang menyoroti perkembangan teknologi pengolahan PDRN berbasis tumbuhan. Menurutnya, kemajuan teknologi memungkinkan bahan dari sumber nabati diolah menjadi fragmen DNA berukuran kecil untuk digunakan dalam formulasi skincare.