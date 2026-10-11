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3 Tips Merawat Kulit Sensitif, dari Pilih Skincare hingga Pakai Tabir Surya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |14:05 WIB
3 Tips Merawat Kulit Sensitif, dari Pilih <i>Skincare</i> hingga Pakai Tabir Surya
Ilustrasi merawat kulit sensitif. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Kulit sensitif membutuhkan perawatan ekstra karena lebih mudah mengalami kemerahan dan iritasi. Bahkan, penggunaan produk perawatan kulit baru terkadang bisa memicu rasa perih, gatal, atau kemerahan yang membuat kulit terasa tak nyaman.

Kalau kamu memiliki kulit sensitif, memilih produk perawatan kulit memang tak bisa sembarangan. Terlalu banyak menggunakan serum, bahan aktif, atau produk berpewangi justru bisa memperburuk iritasi.

Melansir Hindustan Times, Dokter Spesialis Kulit, dr. Siddhartha Saikia menjelaskan bahwa kulit sensitif membutuhkan perawatan yang konsisten, pemilihan produk yang tepat, serta kebiasaan hidup yang mendukung kesehatan kulit.

Menurutnya, kunci utama merawat kulit sensitif adalah menjaga dan memperkuat lapisan pelindung kulit atau skin barrier. Dengan perawatan yang tepat, kulit bisa menjadi lebih tenang dan tak mudah mengalami iritasi.

1. Sederhanakan Rutinitas Perawatan Kulit

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan saat merawat kulit sensitif adalah menggunakan terlalu banyak produk sekaligus. Padahal, semakin banyak produk yang digunakan, semakin sulit mengetahui bahan mana yang memicu iritasi.

Dokter Saikia menyarankan untuk memulai perawatan dengan rutinitas sederhana. Kamu bisa menggunakan pembersih wajah yang lembut dan tidak menghasilkan terlalu banyak busa agar kotoran terangkat tanpa menghilangkan minyak alami kulit secara berlebihan.

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