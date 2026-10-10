Jerawatan Setelah Ganti Skincare Tak Selalu Purging, Ini Cara Membedakannya

GIRLS, siapa yang pernah jerawatan setelah mencoba produk skincare baru? Tapi, benarkah jerawat yang muncul setelah ganti skincare merupakan tanda kulit sedang beradaptasi?

dr. Shindy Putri menjelaskan bahwa anggapan tersebut merupakan miskonsepsi yang perlu diluruskan. Pasalnya, kulit tidak membuang racun melalui jerawat karena proses detoksifikasi tubuh dilakukan oleh hati dan ginjal.

Menurut dr. Shindy, purging hanya dapat terjadi ketika seseorang menggunakan bahan aktif yang mempercepat pergantian sel kulit. Di antaranya seperti retinol, AHA, dan BHA.

Proses tersebut membuat sumbatan yang sebelumnya sudah terbentuk di dalam pori-pori lebih cepat muncul ke permukaan kulit. Akibatnya, jerawat bisa terlihat lebih banyak pada awal penggunaan produk tertentu.

1. Ciri Khas Purging

Ciri khas purging adalah jerawat muncul di area yang memang biasanya bermasalah dan bentuknya cenderung serupa dengan jerawat yang biasa dialami. Kondisi ini juga umumnya mereda seiring waktu.

Berbeda dengan purging, jerawat yang muncul setelah menggunakan produk baru belum tentu menandakan kulit sedang beradaptasi.

“Kalau kamu cuma pakai pelembap atau sabun cuci muka biasa, lalu tiba-tiba muncul jerawat yang gatal, merah, dan muncul di area yang tidak pernah bermasalah sebelumnya, itu bukan purging tapi breakout,” pungkas dr. Shindy, dikutip dari Instagram pribadinya pada Sabtu (10/10/2026).