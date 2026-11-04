3 Menu Sarapan Ini Rupanya Bisa Bikin Wajah Kusam hingga Jerawatan

SARAPAN sering kali disebut sebagai waktu makan paling penting untuk memulai hari. Namun, pilihan menu sarapan yang keliru ternyata tak cuma berdampak pada kesehatan tubuh, tapi juga bisa merusak penampilan kulit wajah.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, membagikan peringatan mengenai 3 jenis makanan sarapan populer yang tanpa disadari dapat mengganggu estetika wajah. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Menkes Budi mengingatkan masyarakat agar lebih bijak memilah apa yang masuk ke piring sarapan mereka.

"Ini adalah tiga produk favorit sarapan kamu. Mereka bisa bikin muka kamu tambah jelek,” ujar Budi Gunadi Sadikin dalam unggahan video di akun Instagramnya, dikutip Rabu (4/11/2026).

1. Mi Instan

Menkes Budi ungkap satu per satu menu sarapan yang akrab di meja makan masyarakat Indonesia. Pertama adalah mi instan, makanan yang praktis dan lezat ini rupanya menyimpan kadar natrium yang sangat tinggi.

Kandungan garam berlebih ini memicu retensi cairan di dalam tubuh. Tak hanya itu, mi instan juga membuat muka jadi kusam.

“Mie instan, tinggi banget kadar natriumnya. Karena garamnya tinggi, dia akan menahan cairan, sehingga habis makan, muka kamu itu jadi sembab dan kusam,” jelas Budi.