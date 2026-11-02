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8 Makanan yang Wajib Dikonsumsi Usai Cabut Gigi Bungsu, Ini Alasannya!

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |14:05 WIB
8 Makanan yang Wajib Dikonsumsi Usai Cabut Gigi Bungsu, Ini Alasannya!
Ilustrasi makan es krim usai cabut gigi bungsu. (Foto: dok pvproductions/Magnific)
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JAKARTA - Setelah menjalani operasi pencabutan gigi bungsu, rasa nyeri dan pembengkakan pada rahang biasanya mulai terasa ketika efek obat bius menghilang. Kondisi ini merupakan bagian dari proses pemulihan dan umumnya akan membaik seiring waktu.

Selama masa pemulihan, memilih makanan perlu diperhatikan. Melansir Health, ada sejumlah makanan yang bisa menjadi pilihan setelah operasi gigi bungsu. Berikut daftarnya.

1. Sup Krim dan Kaldu

Sup krim memiliki tekstur lembut sehingga mudah ditelan tanpa perlu banyak mengunyah. Selain itu, sup berbahan dasar kaldu ayam, daging sapi, atau sayuran mampu memenuhi kebutuhan cairan dan memberikan nutrisi selama masa pemulihan. Namun, pastikan sup disajikan dalam kondisi hangat agar tidak mengiritasi gusi.

2. Kentang Tumbuk

Mashed Potato (Food network)
Kentang tumbuk

Kentang tumbuk bisa menjadi pilihan makanan yang mengenyangkan setelah operasi gigi bungsu. Kentang mengandung karbohidrat yang dapat memberikan energi ketika pilihan makanan masih terbatas. Agar teksturnya semakin lembut, campur kentang dengan sedikit mentega atau minyak zaitun.

3. Silky Pudding

Puding Taro (resep koki)
Puding Taro

Makanan yang satu ini bisa jadi alternatif jika ingin makan manis tanpa membuat mulut terasa perih. Berkat teksturnya yang lembut, silky pudding jadi mudah ditelan sehingga cocok dikonsumsi selama masa pemulihan. Selain itu, camilan ini juga memberikan asupan protein dan kalsium bagi tubuh.

4. Greek Yogurt

Selain karena teksturnya yang lembut, greek yogurt memiliki kandungan protein cukup tinggi untuk membantu memperbaiki jaringan selama proses pemulihan. Yogurt juga mengandung probiotik yang berpotensi mendukung kesehatan mulut. Jika tidak mengonsumsi produk susu, yogurt berbahan dasar nabati bisa menjadi alternatif.

5. Telur Orak-Arik

Telur Orak Arik
Telur Orak Arik

Telur merupakan sumber protein yang bisa membantu proses perbaikan jaringan setelah operasi gigi bungsu. Agar tidak terlalu sulit dikunyah, masak telur hingga matang dan tambahkan sedikit susu atau mentega. Kamu juga bisa menambahkan keju parut halus agar lebih bernutrisi.

6. Es Krim

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Topik Artikel :
Cabut Gigi Gigi Bungsu Makanan
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