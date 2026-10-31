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Self Reward in This Economy, Ini Cara Memanjakan Diri tanpa Bikin Dompet Menjerit

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |20:05 WIB
Self Reward in This Economy, Ini Cara Memanjakan Diri tanpa Bikin Dompet Menjerit
Self reward. (Foto: Freepik)
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PERNAH membeli kopi kesukaanmu setelah melewati hari yang melelahkan? Atau jajan makanan manis setelah menyelesaikan suatu pekerjaan? Kebiasaan menghadiahkan diri sendiri ini umum dikenal dengan istilah self reward.

Dilansir dari Real Simple, self reward biasanya dilakukan dengan membeli sesuatu yang sederhana, seperti dessert, bunga, atau produk kecantikan. Meski terlihat sepele, kebiasaan ini bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan suasana hati sekaligus motivasi dalam beraktivitas.

Kenapa Perempuan Sering Merasa Bersalah saat Self-Reward? Ini Penjelasan Psikologisnya

1. Manfaat Self Reward untuk Motivasi

Membeli hadiah kecil untuk diri sendiri bisa melepas dopamin, zat kimia di otak yang memicu rasa senang dan semangat pada seseorang. Konsep ini berkaitan dengan dopamine anchoring, teknik psikologis yang memanfaatkan pemberian imbalan untuk memotivasi seseorang dalam menyelesaikan tugas yang sulit.

Namun, kebiasaan memberikan hadiah kecil tetap perlu dilakukan dengan bijak. Jika terlalu sering dilakukan, aktivitas tersebut justru bisa berubah menjadi kebiasaan belanja yang sulit dikendalikan.

 

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