Jerawat Kempes dengan Acne Patch, Ampuh atau Cuma Tren?

ACNE patch jadi salah satu produk perawatan kulit yang kini banyak dicari oleh banyak orang. Selain diklaim dapat membantu meredakan jerawat dalam semalam, produk ini juga tersedia dalam berbagai bentuk dan warna yang menarik.

Tapi, apakah penggunaan acne patch benar-benar bisa atasi jerawat? Atau sebenarnya acne patch digunakan saat ini hanya tren semata?

1. Mengenal Acne Patch?

Dilansir dari ABC News, acne patch atau pimple patch umumnya terbuat dari bahan hidrokoloid, yaitu material yang dapat membentuk gel dan menyerap cairan. Pimple patch hidrokoloid biasanya terdiri dari campuran bahan seperti pektin, gelatin, dan karboksimetilselulosa yang dipadukan dengan lapisan luar tipis, fleksibel, dan tahan air.

Beberapa pimple patch juga mengandung bahan aktif, seperti asam salisilat, minyak tea tree, niacinamide, atau benzoil peroksida. Kandungan tersebut ditujukan untuk membantu pengelupasan sel kulit mati, meredakan peradangan, atau melawan bakteri penyebab jerawat.