Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Jerawat Sering Hilang Timbul? Dokter Ungkap Pentingnya Jaga Skin Immunity

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |20:05 WIB
Jerawat Sering Hilang Timbul? Dokter Ungkap Pentingnya Jaga Skin Immunity
Ilustrasi jaga menjaga skin immunity. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA — Keluhan kulit seperti jerawat yang terus hilang timbul, rasa perih akibat mengelupas, hingga bercak kemerahan sering kali hanya dianggap sebagai dampak dari jenis kulit kering semata. Padahal, ada faktor mendasar yang lebih krusial dan kini tengah menjadi perhatian para pakar, yakni daya tahan atau kekebalan kulit (skin immunity).

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Gia Pratama dalam unggahan video di akun Instagramnya menjelaskan bahwa skin immunity berperan sebagai benteng utama pertahanan kulit dalam menghadapi berbagai tekanan lingkungan.

"Teman-teman, siapa yang merasa capek, merasa bingung, kulitnya mudah kering mengelupas, jerawat hilang timbul, kulitnya kemerahan? Apa sih, Dok, penyebabnya? Pasti langsung berpikir penyebabnya cuma kulit kering. Padahal ada satu hal yang sekarang mulai banyak dibahas, yaitu skin immunity," ujar dr. Gia, dikutip Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, skin immunity merupakan kemampuan adaptif kulit untuk menjaga kondisinya tetap stabil meski terpapar pemicu dari luar maupun dalam. Faktor eksternal seperti sengatan sinar matahari, paparan polusi, hingga gesekan fisik sehari-hari menjadi ujian nyata bagi ketahanan kulit.

"Nah, skin immunity ini, itu adalah kemampuan kulit untuk tetap tenang saat menghadapi paparan dari luar maupun dari dalam. Misalnya panas matahari, polusi, atau gesekan. Ada kulit yang tetap nyaman, ada kulit yang lebih mudah bereaksi. Saat kulit kamu reaktif, berarti kamu perlu merawat imun kulit kamu," ucapnya.

Cara Merawat Skin Immunity

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
jerawat imun kulit skin immunity
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/611/3229069//ilustrasi_jerawat-2vLZ_large.jpg
Benarkah Pola Makan Jadi Pengaruh Munculnya Jerawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/629/3228430//ilustrasi_jerawat_pada_anak-da3o_large.jpg
Jerawat pada Anak dan Remaja, Apa Penyebabnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/611/3175447//kecantikan-wpJ2_large.jpg
Bikin Awet Muda, Ini 5 Manfaat Minum Air Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/611/3175445//jerawat-JHLr_large.jpg
Perhatian Gen Z! Jajan Sembarangan Bisa Bikin Jerawatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/611/3167453//teh-hRqT_large.jpg
3 Minuman yang Bikin Kulit Mulus dan Glowing
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement