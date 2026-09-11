Jerawat Sering Hilang Timbul? Dokter Ungkap Pentingnya Jaga Skin Immunity

JAKARTA — Keluhan kulit seperti jerawat yang terus hilang timbul, rasa perih akibat mengelupas, hingga bercak kemerahan sering kali hanya dianggap sebagai dampak dari jenis kulit kering semata. Padahal, ada faktor mendasar yang lebih krusial dan kini tengah menjadi perhatian para pakar, yakni daya tahan atau kekebalan kulit (skin immunity).

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Gia Pratama dalam unggahan video di akun Instagramnya menjelaskan bahwa skin immunity berperan sebagai benteng utama pertahanan kulit dalam menghadapi berbagai tekanan lingkungan.

"Teman-teman, siapa yang merasa capek, merasa bingung, kulitnya mudah kering mengelupas, jerawat hilang timbul, kulitnya kemerahan? Apa sih, Dok, penyebabnya? Pasti langsung berpikir penyebabnya cuma kulit kering. Padahal ada satu hal yang sekarang mulai banyak dibahas, yaitu skin immunity," ujar dr. Gia, dikutip Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, skin immunity merupakan kemampuan adaptif kulit untuk menjaga kondisinya tetap stabil meski terpapar pemicu dari luar maupun dalam. Faktor eksternal seperti sengatan sinar matahari, paparan polusi, hingga gesekan fisik sehari-hari menjadi ujian nyata bagi ketahanan kulit.

"Nah, skin immunity ini, itu adalah kemampuan kulit untuk tetap tenang saat menghadapi paparan dari luar maupun dari dalam. Misalnya panas matahari, polusi, atau gesekan. Ada kulit yang tetap nyaman, ada kulit yang lebih mudah bereaksi. Saat kulit kamu reaktif, berarti kamu perlu merawat imun kulit kamu," ucapnya.

Cara Merawat Skin Immunity