5 Alasan Air Mawar Layak Masuk Rutinitas Skincare

JAKARTA - Air mawar atau rose water sudah lama dikenal sebagai salah satu bahan alami yang digunakan dalam perawatan kulit. Penggunaannya juga cukup praktis. Air mawar bisa diaplikasikan langsung ke wajah menggunakan kapas atau disemprotkan sebagai face mist saat kulit terasa kering dan membutuhkan kesegaran.

Melansir Hindustan Times, air mawar atau rose hydrosol kini semakin banyak digunakan sebagai bagian dari rutinitas perawatan kulit sehari-hari.

Ini beberapa alasan air mawar perlu ditambahkan ke dalam rutinitas skincare.

1. Bantu Menyegarkan Kulit

Menggunakan air mawar dalam bentuk semprotan dapat memberikan sensasi segar sekaligus membantu menjaga kelembapan ringan pada permukaan kulit. Kamu bisa menggunakannya ketika wajah terasa kering atau membutuhkan kesegaran di tengah aktivitas.

2. Jaga Kulit Tampak Sehat dan Bercahaya

Kandungan senyawa antioksidan pada bahan mawar juga berpotensi melindungi kulit dari paparan radikal bebas. Meski demikian, bukti klinis mengenai manfaat air mawar untuk meningkatkan kesehatan dan kecerahan kulit masih terbatas. Jadi, penggunaannya sebaiknya tidak dianggap sebagai solusi utama untuk mengatasi kulit kusam.

3. Bisa Digunakan sebagai Toner Wajah

Teksturnya yang ringan membuat produk ini mudah diaplikasikan tanpa memberikan sensasi berat pada kulit. Beberapa formulasi air mawar juga dirancang untuk menjaga kenyamanan dan kelembapan kulit.

Namun, tidak semua produk air mawar punya kandungan dan tingkat keasaman yang sama. Karena itu, penting untuk memperhatikan komposisi produk sebelum menggunakannya secara rutin.

4. Beri Sensasi Menenangkan pada Kulit