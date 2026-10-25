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Tak Cuma Enak, Mangga Bisa Jaga Kelembapan Kulit hingga Lawan Tanda Penuaan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |15:05 WIB
Tak Cuma Enak, Mangga Bisa Jaga Kelembapan Kulit hingga Lawan Tanda Penuaan
Ilustrasi mangga untuk perawatan kulit. (Foto: dok stockking/Magnific)
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JAKARTA - Mangga dikenal sebagai buah tropis dengan rasa manis dan menyegarkan. Apalagi di Indonesia kini sedang memasuki musim mangga. Ternyata, bukan cuma enak dimakan, mangga juga mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan kulit.

Melansir Healthline, buah ini kaya akan vitamin C, vitamin E, vitamin A, serta antioksidan yang mampu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Kandungan tersebut membuat mangga berpotensi mendukung perawatan kulit dari dalam.

Mangga Dukung Perawatan Kulit

Yuk, kenali lebih lanjut apa saja manfaat mangga untuk kulit. Berikut penjelasannya.

1. Jaga kulit tetap sehat

Mangga mengandung vitamin C yang berperan penting dalam pembentukan kolagen. Kolagen merupakan protein yang menjaga struktur, kekuatan, dan elastisitas kulit. Asupan vitamin C yang cukup dapat mendukung proses perbaikan jaringan kulit dan membantu menjaga kulit tetap sehat. Selain itu, mangga juga mengandung vitamin E yang berperan sebagai antioksidan.

2. Lawan tanda-tanda penuaan

Mangga mengandung antioksidan, termasuk polifenol dan karotenoid, yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Kandungan antioksidan dalam mangga berpotensi  mendukung perlindungan kulit. 

3. Dukung pembentukan kolagen

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