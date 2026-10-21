Sering Menunduk Lihat HP Bisa Bikin Leher Berkerut, Ini Cara Mencegahnya

JAKARTA - Terlalu sering menunduk saat melihat ponsel, bekerja di depan laptop, hingga terpapar sinar matahari setiap hari ternyata bisa memengaruhi kondisi kulit leher. Seiring waktu, kebiasaan tersebut dapat membuat garis-garis halus, warna kulit tidak merata, dan tanda-tanda penuaan lainnya lebih terlihat.

Kondisi yang dikenal sebagai tech neck ini menjadi salah satu masalah kulit yang perlu diperhatikan, terutama bagi orang yang banyak menghabiskan waktu di depan layar.

Melansir E! Online, perawatan kulit leher sebaiknya tidak hanya dilakukan ketika tanda-tanda penuaan mulai terlihat. Eunice Louis-Jacques, perawat terdaftar, membagikan sejumlah cara untuk merawat leher agar tampak lebih halus dan terjaga kesehatannya.

Apa Itu Tech Neck dan Bagaimana Cara Mencegahnya?

Tech neck merupakan istilah untuk garis-garis horizontal pada leher yang dapat terbentuk akibat gerakan berulang, seperti terus-menerus menunduk saat menggunakan ponsel, tablet, atau laptop.

Menurut Louis-Jacques, kebiasaan menunduk berulang kali bisa membuat lipatan pada kulit semakin terlihat dan bertahan dalam jangka panjang. Selain itu, paparan sinar matahari sehari-hari juga bisa mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan kulit.