Viral Tren CSM, Cara Simpel Bikin Kulit Lembap ala Jepang Pakai Hydrating Toner

JAKARTA - Berbagai metode perawatan kulit terus bermunculan, mulai dari penggunaan serum berlapis hingga teknik masker wajah praktis yang bisa dilakukan di rumah. Salah satu yang belakangan cukup populer adalah Chizu Saeki Method (CSM).

Teknik perawatan wajah ini diperkenalkan oleh ahli kecantikan asal Jepang, Chizu Saeki. Saeki membagikan rahasia merawat kulit ini lewat bukunya yang berjudul The Japanese Skincare Revolution.

Konsep CSM sebenarnya sederhana. Kamu hanya memerlukan hydrating toner sebagai masker atau yang dikenal dengan istilah lotion mask. Alih-alih mengusapkan toner ke wajah, produk tersebut ditempelkan menggunakan kapas selama beberapa menit agar kulit mendapatkan hidrasi.

Cara Melakukan CSM

Untuk mempraktikkannya, kamu tak perlu repot dan membutuhkan perlengkapan skincare yang kompleks. Yuk, simak langkah simpel untuk melakukan CSM.

Bersihkan wajah terlebih dahulu. Pastikan tidak ada sisa makeup, kotoran, maupun debu yang menempel pada kulit. Siapkan beberapa lembar kapas tipis dan air bersih. Basahi kapas menggunakan air, kemudian peras perlahan. Tuangkan hydrating toner ke kapas yang sudah dibasahi lalu tempelkan pada dahi, pipi, dagu, dan area wajah yang membutuhkan kelembapan. Diamkan selama 5–10 menit, lalu lepas kapas. Lanjutkan dengan serum jika perlu, dan akhiri dengan moisturizer.

Apakah CSM Cocok untuk Semua Jenis Kulit?

Setiap kulit memiliki kebutuhan dan tingkat sensitivitas yang berbeda. Pemilik kulit berjerawat atau sensitif sebaiknya lebih berhati-hati, terutama jika kulit sedang meradang atau menjalani pengobatan tertentu.