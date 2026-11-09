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Tak Hanya untuk Diminum, Ternyata Teh Hijau Bisa Bikin Kulit Sehat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |10:05 WIB
Tak Hanya untuk Diminum, Ternyata Teh Hijau Bisa Bikin Kulit Sehat
Ilustrasi kandungan teh hijau untuk kulit. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Teh hijau kian marak dan populer karena dikenal punya manfaat kesehatan dan kaya antioksidan. Namun, kandungan ini ternyata juga punya manfaat saat kamu gunakan untuk produk perawatan kulit, seperti sabun mandi, losion tubuh, dan krim tangan.

DIlansir dari People, menurut dokter kulit bersertifikat, dr. Arjun Mehta, teh hijau punya tiga manfaat utama ketika digunakan dalam produk bodycare, yaitu sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan pelindung kulit dari paparan lingkungan.

Manfaat Teh Hijau untuk Kulit

Yuk, kenali beberapa manfaatnya untuk kulit:

1. Melindungi kulit dari radikal bebas

Antioksidan yang ada dalam teh hijau mampu menetralkan radikal bebas atau molekul tidak stabil akibat paparan lingkungan. Kandungan ini diyakini melindungi kulit dari stres oksidatif yang berkontribusi terhadap penuaan kulit.

2. Redakan peradangan dan iritasi

Menurut ahli estetika Katelyn Fitzgerald, teh hijau memiliki sifat menenangkan yang bisa meredakan kulit sensitif dan reaktif. Beda dengan bahan aktif seperti retinoid atau eksfoliasi asam, teh hijau cenderung lebih mudah ditoleransi kulit sehingga dapat digunakan dalam rutinitas perawatan sehari-hari.

3. Jaga kelembapan dan lapisan pelindung kulit

Teh hijau juga mendukung fungsi skin barrier atau lapisan pelindung kulit. Manfaat ini penting karena udara dingin dan penggunaan pemanas ruangan dapat membuat kelembapan kulit lebih cepat menguap. Akibatnya, kulit menjadi lebih kering dan sensitif.

4. Cegah penuaan dini

Dokter Mehta menjelaskan bahwa teh hijau berpotensi melindungi kulit dari photoaging atau penuaan akibat paparan sinar ultraviolet (UV). Kandungan antioksidannya mampu menetralkan molekul reaktif dan mengurangi kerusakan kulit akibat paparan UV.

(Agustina Wulandari )

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