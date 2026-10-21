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4 Rekomendasi Lotion untuk Pelari, Bantu Jaga Kelembapan Kulit

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |15:05 WIB
4 Rekomendasi <i>Lotion</i> untuk Pelari, Bantu Jaga Kelembapan Kulit
Rekomendasi lotion untuk pelari. (Foto: dok Okezone)
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JAKARTA – Buat kamu yang rajin mengikuti ajang lari, tentu perlu mempersiapkan stamina, sepatu, hingga perlengkapan olahraga lainnya. Yang tak kalah ketinggalan pastinya perlu perhatikan kesehatan kulit. 

Berlari dalam waktu lama, terutama di tengah cuaca panas dan lembap, dapat membuat kulit lebih rentan mengalami kekeringan dan iritasi akibat keringat serta gesekan pakaian. Salah satu cara merawat kulit adalah menggunakan body lotion untuk menjaga kelembapan dan mendukung fungsi skin barrier atau lapisan pelindung kulit. Pemilihan produk sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kulit dan kebutuhan masing-masing pelari.

Rekomendasi Lotion untuk Pelari

Berikut empat rekomendasi lotion yang bisa dipertimbangkan untuk melengkapi rutinitas perawatan kulit sebelum dan setelah berlari.

1. NIVEA Intensive Moisture Body Lotion

NIVEA Intensive Moisture Body Lotion bisa menjadi pilihan bagi pelari yang membutuhkan pelembap untuk penggunaan sehari-hari, terutama setelah mandi atau selesai berolahraga.

Produk ini mengandung avocado oil dan vitamin E yang membantu melembapkan kulit serta membuatnya terasa lebih lembut. Formulanya juga dirancang agar tidak terasa lengket sehingga nyaman digunakan dalam rutinitas perawatan kulit harian. 

Pelari bisa memakainya setelah membersihkan tubuh untuk membantu mengembalikan kelembapan kulit yang berkurang selama beraktivitas.

      
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