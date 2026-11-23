Sunscreen Spray atau Stick, Mana yang Beri Perlindungan Maksimal?

JAKARTA – Penggunaan tabir surya atau sunscreen merupakan bagian penting dari perawatan kulit. Kini, produk tabir surya hadir dalam berbagai bentuk yang lebih praktis dan nyaman digunakan, termasuk spray dan stick.

Namun, di antara keduanya, mana yang memberikan perlindungan lebih baik?

Melansir Byrdie, dokter spesialis kulit, dr. Asmi Berry dan dr. Nava Greenfield menjelaskan perbedaan sunscreen spray dan stick, termasuk cara menggunakannya dengan tepat.

Apa Itu Sunscreen Spray?

Sunscreen spray umumnya memiliki tekstur ringan, cepat kering, dan tidak berminyak sehingga populer untuk melindungi kulit tubuh.

Ada dua jenis mekanisme penyemprotan, yaitu aerosol dan pompa manual. Aerosol menghasilkan kabut halus yang menyebarkan produk ke udara. Namun, pengguna terkadang perlu menyemprotkan lebih banyak produk agar seluruh permukaan kulit terlindungi.

Sementara itu, semprotan pompa manual menghasilkan aliran yang lebih terarah sehingga lebih mudah dikontrol dan diaplikasikan secara merata.