Anak Suka Mengulang Pertanyaan Orang Tua? Kenali Istilah Echolalia

JAKARTA – Pernahkah Mom dan Dad mengajukan pertanyaan kepada si kecil, tetapi alih-alih mendapatkan jawaban, ia justru mengulang kembali pertanyaan kamu secara persis? Kebiasaan menirukan ucapan orang di sekitarnya memang kerap dianggap sebagai fase lucu dalam tumbuh kembang anak.

Namun, orang tua perlu lebih jeli memperhatikan pola komunikasi ini agar tidak melewatkan sinyal penting terkait perkembangan bahasa buah hati.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Aditya Surya Pratama dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, @adityaspratama pada Kamis, 19 November 2026 menjelaskan bahwa kebiasaan anak mengulang ucapan yang didengarnya dikenal dengan istilah echolalia.

"Pernah enggak nanya ke anak, tapi dia bukannya jawab malah balik nanya atau ngulangin kalimat kita plek ketiplek? Jangan dikira ini cuma niruin biasa ya, Bun. Ini namanya Echolalia," ungkap dr. Aditya, dikutip Minggu (22/11/2026).

Ia menjelaskan, echolalia merupakan kondisi ketika seorang anak mengulang kembali kata-kata maupun frasa yang baru saja ia dengar. Tidak hanya meniru ucapan lawan bicara secara langsung, anak dengan kondisi ini juga kerap mengutip kalimat dari tayangan atau video yang pernah ia tonton sebelumnya.

Pada tahap awal perkembangan bicara, meniru kata-kata sebenarnya merupakan bagian dari proses belajar bahasa yang wajar. Meski demikian, ada batasan usia yang perlu menjadi perhatian para orang tua untuk membedakan mana fase belajar yang normal dan mana yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut.

"Echolalia ini sebenarnya adalah fase normal pada balita di bawah usia 2 tahun. Tapi, kalau anak sudah di atas usia itu dan tidak bisa dipakai untuk komunikasi dua arah, itu bisa jadi alarm penting untuk orang tua," jelasnya.