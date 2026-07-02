9 Manfaat Main Slime, Bikin Tumbuh Kembang Anak Jadi Optimal

JAKARTA - Sebagai orang tua, mempertimbangkan mainan untuk perkembangan anak tentu jadi hal yang utama. Apakah mainan tersebut edukatif, melatih otaknya, dan merangsang sensorik lainnya.

Slime jadi salah satu mainan yang digemari anak-anak. Tekstur dan kekenyalan slime yang unik bikin anak-anak tertarik, bahkan orang tua pun juga.

Melansir Mothercloud, slime itu tak hanya seru dan kekinian, tapi juga punya banyak manfaat buat perkembangan anak! Berikut adalah manfaat bermain slime untuk anak:

1. Meningkatkan fokus, perhatian, dan kesadaran (mindfulness)

Slime dirancang agar anak-anak diam sebentar, menikmati momen, dan fokus ke satu aktivitas lebih dari beberapa menit. Permainan sensoris ini bakal merangsang semua indera dan memenuhi kebutuhan sensoris anak, yang bisa membantu meningkatkan rentang perhatian dan fokus mereka secara keseluruhan.

Pengalaman sensoris ini juga bagus banget buat melatih mindfulness. Dengan berbagai tekstur, gerakan, warna, glitter, dan lainnya, anak pasti bakal lebih fokus dan tenang.

2. Membantu perkembangan motorik halus