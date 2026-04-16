Tips agar Anak Bisa Tumbuh Tinggi

JAKARTA - Memiliki anak yang tumbuh tinggi dan sehat tentu menjadi keinginan semua orang tua. Namun, tahukah kamu bahwa hal tersebut bisa diupayakan sejak anak masih bayi?

Influencer kesehatan anak sekaligus dokter spesialis anak, Lucky Yogasatria, dalam video yang diunggah di media sosialnya mengatakan bahwa potensi tinggi badan anak sebenarnya bisa diukur.

“Kita ukur bapaknya, kita ukur ibunya, nanti ditambahkan untuk melihat potensi tinggi badan anak. Itu bisa. Tapi kan kita maunya anak lebih pintar dari kita, lebih sehat dari kita, dan lebih tinggi dari kita,” kata dr. Lucky.

Namun, pertumbuhan tinggi anak harus dibarengi dengan stimulasi yang baik. Salah satunya adalah pola tidur yang cukup dan tidak terlalu larut malam, serta kebiasaan tidur siang hingga usia lima tahun.

“Memberikan stimulasi itu penting. Tidur jangan terlalu malam, dan tidur siang bisa dilakukan sampai usia lima tahun,” ujarnya.